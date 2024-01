Κόπα Άφρικα: Σάλος με τον διεθνή Κονγκολέζο που γεννήθηκε 4 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του

Λίγο πριν από την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών, Αφρικής, ένας διεθνής του Κονγκό καλείται να αποδείξει την ηλικία του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκελόρ Κανγκά καλείται να δώσει αποδείξεις σχετικά με την πραγματική ηλικία του. Ο 33χρονος (;) άσος του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται στο... στόχαστρο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας, που του ζήτησε επίσημα χαρτιά ώστε να του επιτραπεί να αγωνιστεί στο προσεχές Κόπα Άφρικα.

Επίσημα είναι 33 χρόνων, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι η μητέρα του πέθανε σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν από τη γέννησή του!

Το διαβατήριο που έχει καταθέσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκαμπόν δείχνει ότι η ημερομηνία γέννησης του παίκτη είναι η 1η Σεπτεμβρίου 1990.

Υπάρχουν, όμως, καταγγελίες ότι η μητέρα του πέθανε τον Οκτώβριο του 1986 στην Κινσάσα του Κονγκό.

Άρα, ο Κανγκά μπορεί να είναι τουλάχιστον 37-38 ετών! Η Συνομοσπονδία της Αφρικής ερευνά το ζήτημα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από άλλες εθνικές ομάδες και δεν αποκλείεται να υπάρξει αποκλεισμός του ποδοσφαιριστή.

«Έπαιξε στη Ρωσία και την Τσεχία και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Βλέπουμε αυτές τις πληροφορίες ως πόλεμο για το Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών, στον οποίο ο Κανγκά είναι παράπλευρη ζημιά. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατό υπέρ του Γκελόρ» είχε σχολιάσει το 2021 ο Ερυθρός Αστέρας όταν είχε εγερθεί ξανά ζήτημα για την ηλικία του παίκτη.

According to Bein Sport, Gabon national team player Guélor Kanga Kaku is to meet CAF's disciplinary committee to explain why his mother died in 1986 even though he was born in 1990. https://t.co/sbdUTITuZr#football #gabon #caf pic.twitter.com/00EB9iLzbQ

— Mimi Mefo Info (@MimiMefoInfo) January 10, 2024