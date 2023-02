Σε δημοπρασία τα παπούτσια του Τεντόγλου για τα παιδιά της Τουρκίας -Ύμνοι από τα τουρκικά ΜΜΕ

Την πρόθεση τους να κρατήσουν τα παπούτσια που στέρησαν στον Τεντόγλου την πρώτη κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμοστο άλμα εις μήκος και να διατεθούν σε δημοπρασία, προκειμένου τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να μοιραστούν στα σεισμόπληκτα παιδιά της Τουρκίας, αποκάλυψε ο προπονητής του «χρυσού» Ολυμπιονίκη, Γιώργος Πομάσκι

«Έχω πει στον Μίλτο να κρατήσουμε τα παπούτσια που του ακύρωσαν το άλμα, να τα βγάλουμε σε δημοπρασία, να πάρουμε τα λεφτά για να τα δώσουμε στα παιδιά της Τουρκίας».

Ο ίδιος ο Μίλτος Τεντόγλου στο ερώτημα αν ένα παπούτσι τελικά δεν κάνει τον αθλητή, απάντησε: «Προφανώς και αυτό ισχύει και το ξέρουν όλοι οι αθλητές». Συμπλήρωσε: «Κατάλαβα αμέσως ότι είναι αδικία και δεν ήξεραν τι γίνεται. Τελικά, είπαν ότι απαγορεύεται αυτό το καρφί και εγώ το θεώρησα αδικία».

Η είδηση έφτασε πολύ γρήγορα και στην Τουρκία, το πρακτορείο Ανατολού να την αναμεταδίδει, ενώ στο τηλεγράφημά του δημοσιεύει και βιογραφικό του Μίλτου Τεντόγλου .

Greek long jumper to auction his shoes for child victims of quakes in Türkiye https://t.co/byFigwB3zM

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 17, 2023