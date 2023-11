Ο Τσιτσιπάς είδε Ελλάδα- Γαλλία: «Μίλησα με τον Μπαπέ για τένις, τρομερή εμπειρία» (βίντεο)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε για πρώτη φορά βρέθηκε στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, της ΑΕΚ, καθώς παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής κόντρα στην Γαλλία και εντυπωσιάστηκε τόσο από το γήπεδο και την κερκίδα, όσο και από το παιχνίδι. Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα του Novasports, αποκάλυψε πως πήγε στα αποδυτήρια και συναντήθηκε με τον Μπαπέ.

«Μιλήσαμε με τον Μπαπέ για τένις. Τρομερή εμπειρία! Δεν έχω βρεθεί ξανά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλο γήπεδο. Και μάλιστα στην ομάδα που υποστηρίζω κιόλας, που το κάνει ξεχωριστό» είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση της εθνικής. Το πάλεψε και χάρηκα γι’ αυτό. Μου αρέσει να βλέπω αθλητές να τα δίνουν όλα. Και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία. Εύχομαι ότι καλύτερο στο ματς με το Καζακστάν» πρόσθεσε.

Ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε, με αφορμή το ισόπαλο αποτέλεσμα με τη Γαλλία, αν θα ήθελε να υπάρχει ισοπαλία και στο τένις: «Το έχω σκεφτεί, δεν θα ήταν άσχημο… Μερικές φορές έχω παίξει παιχνίδια που έλεγα ότι θα άξιζε να έρθουν ισόπαλα. Σκεφτόμουν να φύγουμε, να πάμε να… φάμε. Αυτό, τα τρία διαφορετικά αποτελέσματα, είναι που κάνει ξεχωριστό το ποδόσφαιρο και παραμένει από τα αγαπημένα μου αθλήματα. Ενιωσα σαν μικρό παιδί εδώ» απάντησε ο Τσιτσιπάς.

Stefanos Tsitsipas : Interview : Full Video.

Athens, Greece. Tuesday November 21, 2023.

Stef watched the France vs Greece Football/Soccer Game - EURO Qualification Match at Agia Sophia Stadium in Athens.

Tsitsipas spoke about his dialogue with Kylian Mbappé after the game,… pic.twitter.com/sd3Dh3cjo6

