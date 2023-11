Οι 21 ομάδες που έχουν προκριθεί στο EURO 2024

Στο EURO 2024 θα διεξαχθεί στη Γερμανία από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου οι 21 ομάδες που έχουν προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης εν αναμονή και των 3 τελευταίων «εισιτηρίων» μέσω των play off είναι.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προκρίθηκε ως «οικοδέσποινα»

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1972*, 1980*, 1996)

*Ως Δυτική Γερμανία

Προηγούμενες Συμμετοχές: 13

ΒΕΛΓΙΟ

Προκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φιναλίστ (1980)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 6

ΓΑΛΛΙΑ

Προκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1984, 2000)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 10

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Προκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (2016)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 8

ΣΚΩΤΙΑ

Προκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φάση των ομίλων (1992, 1996, 2020)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 3

ΙΣΠΑΝΙΑ

Προκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1964, 2008, 2012)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 11

ΤΟΥΡΚΙΑ

Προκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Ημιτελικά (2008)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 5

ΑΥΣΤΡΙΑ

Προκρίθηκε στις 16 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φάση των «16» (2020)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 3

ΑΓΓΛΙΑ

Προκρίθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φιναλίστ (2020)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 10

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Προκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Τρίτη θέση (1964)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 4

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Προκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φάση των «16» (2016)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 2

ΑΛΒΑΝΙΑ

Προκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φάση ομίλων (2016)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 1

ΔΑΝΙΑ

Προκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1992)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 9

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Προκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1988)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 10

ΕΛΒΕΤΙΑ

Προκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Προημιτελικά (2020)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 5

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Προκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Προημιτελικά (2000)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 5

ΣΕΡΒΙΑ

Προκρίθηκε στις 19 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Σαν ενωμένη Γιουγκοσλαβία ήταν φιναλίστ το 1960 και το 1968

Προηγούμενες Συμμετοχές: Σαν Γιουγκοσλαβία έχει 5 συμμετοχές.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Προκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Φάση ομίλων (2000)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 1

ΙΤΑΛΙΑ

Προκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1968, 2020)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 10

ΤΣΕΧΙΑ

Προκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Νικήτρια (1976*)

* Ως Τσεχοσλοβακία

Προηγούμενες Συμμετοχές: 10*

* Ως Τσεχοσλοβακία και Τσεχία

ΚΡΟΑΤΙΑ

Προκρίθηκε στις 21 Νοεμβρίου.

Καλύτερη Παρουσία: Προημιτελική φάση (1996, 2008)

Προηγούμενες Συμμετοχές: 7

Οι 6 όμιλοι της τελικής φάσης του EURO 2024 θα προκύψουν από 4 γκρουπ δυναμικότητας, τα οποία σχηματίστηκαν απ’ το ranking των προκριματικών. Η ομάδα κατετάγη 22η και δεύτερη καλύτερη τρίτη και θα μπει στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον προκριθεί απ’ το τρίτο «μονοπάτι» των play off.

Το 1ο γκρουπ δυναμικότητας απαρτίζεται από τη διοργανώτρια Γερμανία και από τις πέντε καλύτερες νικήτριες των προκριματικών ομίλων, ήτοι τις Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Αγγλία.

Οι υπόλοιποι 5 νικητές ομίλων τοποθετήθηκαν στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τον καλύτερο δεύτερο των ομίλων. Οι επόμενοι 6 δεύτεροι σχημάτισαν το 3ο γκρουπ δυναμικότητας κι οι 3 χειρότεροι δεύτεροι μαζί με τους 3 νικητές των play off τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας του EURO 2024 έχουν ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γερμανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Ισπανία

Βέλγιο

Αγγλία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ουγγαρία

Δανία

Αλβανία

Αυστρία

Τουρκία

Ρουμανία

ΤΡΙΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σκωτία

Σλοβενία

Σλοβακία

Τσεχία

Ολλανδία

Κροατία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σερβία

Ιταλία

Ελβετία

Νικητής play off Α

Νικητής play off Β

Νικητής play off Γ (θα συμμετάσχει η Εθνική Ελλάδας)

