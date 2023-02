ΝΒΑ: Κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία ο ΛεΜπρόν (βίντεο)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Ο “Βασιλιάς” συναντήθηκε με το πεπρωμένο του στον αγώνα των Λέικερς με τους Θάντερ, ξεπέρασε τους 38.387 πόντους του θρυλικού Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το ιστορικό καλάθι ήρθε 10.9 δεύτερα πριν από το τέλος της 3ης και έκανε το σκορ 104-99 υπέρ των Θάντερ. Ο Τζέιμς το πανηγύρισε με υψωμένες γροθιές. Ο Τζαμπάρ σηκώθηκε από τη θέση του. Το ίδιο και τα παιδιά του για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

The bucket.

The celebration.

The record.

LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6

— NBA (@NBA) February 8, 2023