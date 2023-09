Μπρόντμπι – Κοπεγχάγη: Χούλιγκαν πέταξαν νεκρούς αρουραίους στο γήπεδο

Απίστευτο περιστατικό στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Δανίας, ανάμεσα στην Μπρόντμπι και την Κοπεγχάγη.

Χούλιγκαν των γηπεδούχων πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο του Brondby Stadium νεκρούς αρουραίους.

Το ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν κάτι τέτοιο! Είχαν προχωρήσει στην ίδια κίνηση και το 2017, στο αντίστοιχο ντέρμπι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά «στόχος» ήταν ο Νικολάι Μπόιλεσεν, ο οποίος είχε δηλώσει πιστός οπαδός της Μπρόντμπι, αλλά από το 2016 παίζει στη «μισητή», Κοπεγχάγη.

Η Μπρόντμπι γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για να βρεθούν οι υπεύθυνοι, για να τιμωρηθούν. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν άρεσε και στην πλειοψηφία των φίλων της ομάδας, οι οποίοι αντέδρασαν στα social media.

Today's derby between Brøndby & F.C. Copenhagen saw fans throw dead rats at the Copenhagen players... pic.twitter.com/eSqvDDUPj6

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) April 17, 2017