Μπάγερν: Τιμωρία στον Μαζραουί, επειδή υποστήριξε την Παλαιστίνη

Ο Νουσέρ Μαζραουί είναι αντιμέτωπος με την Μπάγερν Μονάχου, εξαιτίας της θέσης που πήρε στην εμπόλεμη διαμάχη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ο Μαροκινός ακραίος αμυντικός, ανέβασε περιεχόμενο στα social media, με το οποίο ευχόταν νίκη στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο, κόντρα στο Ισραήλ.

Η ομάδα, μετά και από πιέσεις που δέχθηκε από τον βουλευτή, Γιοχάνες Στάινινγκερ, που ανήκει στο συντηρητικό κόμμα, CDU, ο οποίο ζήτησε απέλαση του παίκτη από τη χώρα, προσέφυγε σε μία αρκετά πιο ήπια απόφαση, αφήνοντάς τον εκτός προπονήσεων.

