Μπάγερν: Τέλος ο Νάγκελσμαν, αναλαμβάνει ο Τούχελ!

Η διοίκηση της Μπάγερν έκανε… κρότο με την απόφασή της το βράδυ της Πέμπτης (23/3), αποφασίζοντας -αιφνιδιαστικά- να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον προπονητή της, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον οποίο σκοπεύει να αντικαταστήσει με τον πρώην τεχνικό της Τσέλσι ΤόμαςΤούχελ , ο οποίος είχε αποχωρήσει από τους “μπλε” στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη.

Η απόφαση των Βαυαρών, που δεν συνηθίζουν να προχωρούν σε τόσο δραστικές αλλαγές, μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, επιβεβαιώνεται κι από τα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία πήραν την… σκυτάλη του ρεπορτάζ από το tweet που ανήρτησε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/3), ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern

🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.

