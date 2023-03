Σάρωσε ο ΟΦΗ με πέντε βραβεία στα Sports Marketing Awards 2023!

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΕ ΟΦΗ πρωταγωνίστησε στην εκδήλωση των βραβείων αθλητικού Marketing & Επικοινωνίας, «Sports Marketing Awards 2023», με πέντε βραβεία σε ισάριθμες υποψηφιότητες

Μια καθολική αναγνώριση της σταθερής πορείας που συνεχίζει να ακολουθεί η ομάδα έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, με σημαντικές δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και με ντοκιμαντέρ που κρατούν ζωντανή την ιστορία της στις νέες γενιές.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΕ ΟΦΗ πρωταγωνίστησε στην εκδήλωση των βραβείων αθλητικού Marketing & Επικοινωνίας, “Sports Marketing Awards 2023”, με πέντε βραβεία σε ισάριθμες υποψηφιότητες. Μια καθολική αναγνώριση της σταθερής πορείας που συνεχίζει να ακολουθεί η ομάδα μας έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, με σημαντικές δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και με ντοκιμαντέρ που κρατούν ζωντανή την ιστορία της στις νέες γενιές.

Συγκεκριμένα, το αθλητικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “1968” – Η λαοθάλασσα της Κρήτης”, με θέμα την πρώτη άνοδο του ΟΦΗ στην Α’ Εθνική μέσω των αγώνων μπαράζ με τον Πανελευσινιακό, απέσπασε το GOLD βραβείο της ενότητας “Best Special Edition”.

Η πρωτοποριακή ενέργεια της ομάδας μας “OFI Fan Experience “Ταξίδεψε με τον ΟΦΗ…”, με τυχερούς φιλάθλους – κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να ακολουθούν την αποστολή της ομάδας με τσάρτερ σε εκτός έδρας αγώνα και να ζουν από κοντά όλη τη διαδικασία μαζί με τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές βραβεύθηκε με το Silver Award στην κατηγορία “Best Fan Engagement Programme“.

Επίσης Silver Award απονεμήθηκε στην ΠΑΕ ΟΦΗ για “το γήπεδο – έκπληξη στους μαθητές Δημοτικού σχολείου”, μια ενέργεια, η οποία διαγωνίστηκε στην κατηγορία “Kids / Youth / Grassroots” κι έγινε από κοινού με τον χορηγό μας, τα καταστήματα Cosmos, διαμορφώνοντας σε ποδοσφαιρικό γήπεδο την αυλή του 41ου Δημοτικού σχολείου Ηρακλείου!

Η …συλλογή βραβείων συνεχίστηκε με δυο Bronze Awards. To πρώτο για τη δράση με τίτλο: Δώσε το σύνθημα και “ντύσε” το λεωφορείο του ΟΦΗ, στην οποία συμμετείχαν μαζικά οι φίλαθλοι της ομάδας μας μέσα από μια απόλυτα δημοκρατική διαδικασία, στην κατηγορία “Best Strategy for Branding” και το δεύτερο για την ενέργεια “Μου δίνεις το βιβλίο σου;”που έγινε από κοινού με την ομάδα“In Libro Vita, Δώστε στο βιβλίο ζωή”. Δράση μέσω της οποίας μαζεύτηκαν εκατοντάδες βιβλία που παραδόθηκαν σε σχολεία, φυλακές και σε συγκεκριμένα κοινωνικά ιδρύματα, στην κατηγορία “Best CSR Campaign / Activity”.

Στην εκδήλωση των Sports Marketing Awards που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 23/3 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, την ΠΑΕ ΟΦΗ εκπροσώπησε ο Διευθυντής Επικοινωνίας, Μανώλης Βογιατζάκης και ο Επικεφαλής Εμπορικού Τμήματος & Marketing, Νώντας Καργάκης, οι οποίοι παρέλαβαν για την ομάδα μας τα πέντε βραβεία».

