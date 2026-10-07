Μέσι για πάντα: Η βραδιά που η Αργεντινή είπε αντίο στον θρύλο της (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι είπε «αντίο» στην εθνική Αργεντινής και έκλεισε ένα κεφάλαιο 21 ετών. Το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου 2026, στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της χώρας του, σε ένα παιχνίδι που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα φιλικό.

Απέναντι στο Μπενίν, ο 39χρονος πλέον Μέσι πραγματοποίησε την 208η και τελευταία εμφάνισή του με την Αργεντινή, κλείνοντας μια διεθνή διαδρομή που ξεκίνησε το 2005.



Και ο επίλογος ήταν αντάξιος της καριέρας του. Ο Μέσι σκόραρε με πέναλτι και δημιούργησε δύο ακόμη γκολ, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη με 3-0. Περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτέλεσε το σημείο αναφοράς του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Μέσι και Σκαλόνι δακρυσμένοι στον Εθνικό Ύμνο

Ρίγη συγκίνησης στο «Μονουμεντάλ», λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Αργεντινής με το Μπενίν, η οποία αποτελεί την τελευταία του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Μπουένος Άιρες ήταν από νωρίς φορτισμένη και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Αργεντινής αποτέλεσε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ στο πλευρό του βρίσκονταν και τα παιδιά του. Εμφανώς συγκινημένος ήταν και ο Λιονέλ Σκαλόνι, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να τραγουδά τον ύμνο εμφανώς φορτισμένος.

Δακρυσμένος ήταν και ο Νικολάς Οταμέντι, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το ξεχωριστό κλίμα που επικρατούσε στο «Μονουμεντάλ».

Οι περίπου 85.000 φίλαθλοι συμμετείχαν με πάθος στην ανάκρουση του ύμνου, γνωρίζοντας πως παρακολουθούν μία ιστορική στιγμή για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

La EMOCIÓN de LIONEL SCALONI durante el último himno de LIONEL MESSI en la Selección Argentina 🥹🇦🇷 Sigan ustedes, yo no puedo más 💔 https://t.co/SjHzUjFq5h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 6, 2026

O Μέσι, μετά την αποθέωση που είχε προηγηθεί κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση και τη συγκίνησή του κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο, βίωσε ακόμη μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή σε μια βραδιά που έχει εξελιχθεί σε έναν μεγάλο φόρο τιμής προς τον αρχηγό της «αλμπισελέστε».

Μέσι: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν ότι αγωνίστηκα με την εθνική Αργεντινής»

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προκάλεσε ρίγη συγκίνησης με όσα ανέφερε για την αγαπημένη του «Αλμπισελέστε».

Αναλυτικά όσα είπε στην ομιλία του ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

«Είναι δύσκολο να πεις κάτι, είναι πολλά τα συναισθήματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι όλα όσα περάσαμε, πόσο σημαντικό ήταν για μένα να φοράω αυτή τη φανέλα. Περάσαμε δύσκολες στιγμές και δεν θέλω να τις θυμάμαι, αλλά πάντα δίναμε το μέγιστο. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν να αγωνίζομαι με την εθνική Αργεντινής.

Το τελευταίο Μουντιάλ είχαμε ένα όνειρο, δώσαμε τα πάντα, το παιχνίδι με την Αγγλία μάς πρόσφερε αδιανόητα συναισθήματα. Παλέψαμε όπως κάναμε πάντα με τους συμπαίκτες μου γι’ αυτή τη φανέλα, δυστυχώς δεν καταφέραμε να γίνουμε ξανά πρωταθλητές κόσμου, αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία πως όλοι δώσαμε τα πάντα.

Όλο αυτό το διάστημα όλοι όσοι ήταν μαζί μου, μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου. Έχω τεράστια υπερηφάνεια που ήμουν με όλα αυτά τα παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, είμαι περήφανος που όλη η χώρα βρέθηκε στο πλάι μου και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και όσα κατάφερα να ζήσω με την εθνική μου ομάδα.

Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που μας ακολούθησε σε όλες τις διοργανώσεις. Όλο αυτό που ζήσαμε με την οικογένειά μου ήταν κάτι εξαιρετικό και γι’ αυτό σας ευχαριστώ όλους. Η πιο λυπηρή στιγμή ήταν όταν αποσύρθηκα προσωρινά από την εθνική ομάδα, αλλά όλοι εσείς με κάνατε να επιστρέψω και αποδείξαμε ότι ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία.

Αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Δημιουργήσαμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ, μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Αν δεν ήμασταν έτσι, δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις δυσκολίες και να καταφέρουμε όσα καταφέραμε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, σας αγαπώ».

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Από την αμφισβήτηση στην απόλυτη αποθέωση



Η σχέση του Μέσι με την εθνική ομάδα δεν ήταν πάντοτε εύκολη. Για χρόνια ο Αργεντινός σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, καθώς αρκετοί φίλαθλοι θεωρούσαν ότι δεν είχε καταφέρει να μεταφέρει στην εθνική τις επιτυχίες που γνώριζε σε συλλογικό επίπεδο.

Οι χαμένοι τελικοί και οι συγκρίσεις με τον Ντιέγκο Μαραντόνα δημιούργησαν μια τεράστια πίεση γύρω από το πρόσωπό του. Ο Μέσι, όμως, επέμεινε.

Το 2021 ήρθε η πρώτη μεγάλη λύτρωση με την κατάκτηση του Copa América. Έναν χρόνο αργότερα, στο Κατάρ, ήρθε η κορυφαία στιγμή: η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, με τον Μέσι να σηκώνει το τρόπαιο ως αρχηγός.

Ακολούθησε ακόμη ένα Copa América το 2024, πριν από τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Έδωσα τα πάντα»

Ο Μέσι είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα. Στο μήνυμά του προς τους Αργεντινούς τόνισε ότι η απόφαση τον πόνεσε, αλλά αισθανόταν πως είχε έρθει η στιγμή να κλείσει ο κύκλος.

«Αγάπησα, αγαπώ και θα αγαπώ πάντα το να είμαι στην εθνική», ήταν το μήνυμα του αρχηγού, ο οποίος υπογράμμισε πως έδωσε ό,τι είχε για τη φανέλα της Αργεντινής.



Και πράγματι, οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της διαδρομής του: 125 γκολ και 68 ασίστ, μαζί με δύο Copa América και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Ένα «αντίο» που δεν σημαίνει τέλος



Η αποχώρηση του Μέσι από την εθνική δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Αργεντινός συνεχίζει στην Inter Miami, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν του 2028.



Αυτό που τελείωσε, όμως, είναι η εποχή του Μέσι με την «αλμπισελέστε».

Ένα παιδί από το Ροσάριο που έφυγε σε ηλικία 13 ετών για την Ισπανία, επέστρεψε ως αρχηγός της Αργεντινής και κατάφερε να κατακτήσει σχεδόν όλα όσα ονειρεύτηκε.

Και όταν ήρθε η ώρα να φύγει, δεν έφυγε ως ένας παίκτης που απλώς φόρεσε τη φανέλα.

Έφυγε ως αρχηγός μιας χρυσής γενιάς.

Το «Μονουμεντάλ» τον αποχαιρέτησε με δάκρυα, χειροκροτήματα και ευγνωμοσύνη. Ο Μέσι έβαλε τελεία στην ιστορία του με την Αργεντινή όπως ακριβώς της άξιζε: μέσα στο γήπεδο, με τη φανέλα της χώρας του και έχοντας αφήσει πίσω του μια κληρονομιά που πλέον αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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