Η Marca... στέλνει τον Ράφα Μπενίτεθ στην ΑΕΚ - Δεν επιβεβαιώνει η Ένωση

Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για να γίνει ο διάδοχος του Ματίας Αλμέιδα, φέρεται να βρίσκεται ο Ράφα Μπενίτεθ, σύμφωνα με την ισπανική «Marca».

«Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην μακρά προπονητική του καριέρα» αναφέρει η έγκυρη εφημερίδα και προσθέτει: «Ο Μαδριλένος τεχνικός έχει φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ελληνικής ομάδας, αντικαθιστώντας τον Αργεντινό Ματίας Αλμέιδα.»

Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιβηρικού μέσου «ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, συναντήθηκε πρόσφατα με τον Μπενίτεθ για να του παρουσιάσει το πλάνο της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

Η πρόθεση της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη: να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και το διεθνές κύρος του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο κορυφαίων ομάδων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια, η Λίβερπουλ και η Νάπολι, μεταξύ άλλων.»

Όπως επισημαίνει η «Marca», η πιθανή έλευση του Μπενίτεθ στην ΑΕΚ εντάσσεται σε μια αυξανόμενη τάση που θέλει τους Ισπανούς προπονητές ν' αφήνουν έντονο "αποτύπωμα" στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τρεις τίτλους πρωταθλήματος και δύο Κύπελλα με τον Ολυμπιακό.

Ο Μίτσελ Γκονζάλες, επίσης με δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με τον ίδιο σύλλογο.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, που κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.

Πιο πρόσφατα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδας της σεζόν 2024/2025, αλλά και το Conference League, ένα ιστορικό επίτευγμα για τον σύλλογο του Πειραιά.

Αν ο Μπενίτεθ αποδεχθεί την πρόκληση, δεν θα αναλάβει απλώς έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας, αλλά θα συμμετάσχει και ο ίδιος σε μια επιτυχημένη «ισπανική σχολή» προπονητών που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην Ελλάδα.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα ενός εκ των πιο επιτυχημένων προπονητών στην ευρωπαϊκή ιστορία.

ΑΕΚ: «Δεν ισχύει ότι υπάρχει συμφωνία με κάποιον προπονητή»

Η ΑΕΚ πήρε θέση για το ζήτημα που προέκυψε με τον Ράφα Μπενίτεθ. Όπως ανέφερε ο η ισπανική «Marca» η Ένωση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ισπανό και μάλιστα έχει συμφωνήσει μαζί του.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει η πληροφορία και πως δεν υπάρχει συμφωνία με προπονητή.

Η Ένωση αναφέρει ότι η διοίκηση προχωρά τις κινήσεις της για το θέμα του νέου τεχνικού ωστόσο για την ώρα δεν έχει προκύψει κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί.

