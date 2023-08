Η Ιντερ Μαϊάμι του Μέσι κατέκτησε το League Cup απέναντι στην Νασβιλ των Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Τον πρώτο του τίτλο με την Ιντερ Μαϊάμι κατέκτησε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 10-9 στα πέναλτι (1-1 κ.α. ) της Νάσβιλ, όπου μέτοχος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Μέσι για μία ακόμη φορά ήταν ο ηγέτης της Ιντερ και άνοιξε το σκορ στο 23' με γκολ έξω από την περιοχή. Στο 57' Φαμπρίς Πικό, όμως ισοφάρισε για την Νάσβιλ και παρά την πίεση της Ιντερ το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Στα πέναλτι η παρέα του Μέσι ήταν πιο ψύχραιμη και τελικά πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

11 ROUNDS. 🤯

Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1

