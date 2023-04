Γιώργος Γιακουμάκης: Έσπασε ρεκόρ 21 χρόνων στο MLS (βίντεο)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι ασταμάτητος από τότε που έγινε βασικός με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και έκανε μια σπουδαία επίδοση που κρατούσε 21 χρόνια στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει η θητεία του Γιώργου Γιακουμάκη στο MLS και την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, έχοντας ήδη πετύχει 5 γκολ με τη νέα του ομάδα, σχεδόν όσα είχε σκοράρει στο πρώτο μισό της σεζόν με τη φανέλα της Σέλτικ.

Μετά τα δύο πρώτα του παιχνίδια στα οποία είχε αγωνιστεί ως αλλαγή, ο Γιακουμάκης ξεκίνησε βασικός και από τότε δεν το κουνάει από την αρχική ενδεκάδα της ομάδας. Πέντε παιχνίδια έχει βρεθεί στο αρχικό σχήμα και στα πέντε αυτά έχει βρει τον δόμο προς τα δίχτυα. Με αυτό το σερί, όχι μόνο βρέθηκε στο Top 5 των σκόρερ του MLS αλλά κατάφερε να κάνει δικό του κι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ το οποίο κρατούσε 21 ολόκληρα χρόνια.

5 - @ATLUTD's Giorgos Giakoumakis is the second player in MLS history to score in each of his first five starts, joining Taylor Twellman (first 6 in 2002). Introduction. pic.twitter.com/MSlDHn6AHm

— OptaJack⚽️ (@OptaJack) April 23, 2023