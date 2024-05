Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο Παναθηναϊκός... μπορεί να το σηκώσει» - Η συνέντευξη με τον αδερφό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού πρώτα πήρε συνέντευξη από τον αδελφό του Κώστα, λίγη ώρα μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού, στον 8ο τελικό της Ιστορίας του σε Euroleague και Suproleague, εν συνεχεία έδωσε... ψήφο εμπιστοσύνης στους «πράσινους» για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητα να πάει μέχρι τέλους. Πιστεύω πως όλες οι ομάδες στο φάιναλ φορ της Euroleague είναι πολύ καλές ομάδες. Ναι... έχει πιθανότητα να το σηκώσει,» δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε Έλληνες δημοσιογράφους.

Λίγο νωρίτερα άρπαξε το μικρόφωνο από δημοσιογράφο και το έβαλε στο στόμα του αδελφού του Κώστα Αντετοκούνμπο... παίρνοντας δηλώσεις:

«Πως αισθάνεσαι; Ήσουν νευρικός» τον ρώτησε, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο ν΄απαντά: «Είχα τόσο άγχος! Ήμουν ενθουσιασμένος. Όταν ξεκίνησε το ματς, μου έφυγε το άγχος».

«Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης;» ήταν η επόμενη ερώτηση του "Greek Freak". «Σίγουρα η άμυνά μας, τους κρατήσαμε στους 57 πόντους,» απάντησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

«Και μια τελευταία ερώτηση. Τελείωσε η δουλειά» είπε ο σούπερ σταρ των Μπακς για να λάβει την απάντηση από τον ψηλό του Παναθηναϊκού: «Όχι δεν έχει τελειώσει! Μένει ένα παιχνίδι ακόμη».

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024