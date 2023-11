Γιακουμάκης: Κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος στο MLS - Κέρδισε τον Μέσι!

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του κόσμου και να παρέλαβε την 8η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, όμως στις ΗΠΑ τα πράγματα είναι αλλιώς.

Εκεί, ένα δικό μας παιδί, ο Ηρακλειώτης Γιώργος Γιακουμάκης κέρδισε τον Αργεντινό μάγο και ψηφίστηκε ως κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος του MLS!

Ο Έλληνας επιθετικός, στην ρούκι σεζόν του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πέτυχε 17 γκολ και οδήγησε την Ατλάντα στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος, κερδίζοντας την καθολική εκτίμηση από όλους τους ανθρώπους της λίγκας.

Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιακουμάκης απέσπασε την μερίδα του λέοντος στις ψήφους από τα Media και τα στελέχη των ομάδων και έχασε οριακά από τον Μέσι στην ψηφοφορία ανάμεσα στους παίκτες του MLS.

Ο Κρητικός φορ, συγκέντρωσε το 45,78% των ψήφων, έναντι του 27,28% του Λιονέλ Μέσι , 15.44% το Λόβεν και παίρνει στο σπίτι του το βραβείο, το οποίο είχε πάρει πέρσι ένας συμπαίκτης του (Τιάγκο Αλμάδα) και παλιότερα παίκτες όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο και ο Μιγκέλ Αλμιρόν.

Το έμαθε απο Κρητικους φίλους του

An immediate impact in the 🅰️.

Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod

— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023