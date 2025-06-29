Φινάλε με χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα και την Κουτράκη στο ελεύθερο ομαδικό

Με χάλκινο μετάλλιο άρχισε, με χάλκινο μετάλλιο έκλεισε η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που ολοκληρώθηκε σήμερα στο ανοιχτό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Η χώρα μας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού, αγώνισμα με το οποίο έπεσε η αυλαία της διοργάνωσης, καθώς συγκέντρωσε 257.5313 βαθμούς στον τελικό. Την ελληνική ομάδα αποτέλεσαν οι Μαρίζα Αμεραλή, Νικολέτα Καλτσογιάννη, Αναστασία Καραγιάννη, Εστέλλα Καραμανίδου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σύλβια Κοντού, Άρτεμη Κουτράκη(ΚΟΗ) και Ηλέκτρα Ράπτη. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία με 286.1464 βαθμούς και το ασημένιο η Ιταλία με 259.9138β.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της Ρωσίας επέστρεψαν ως ανεξάρτητοι/ες και, παρότι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα ομαδικά αγωνίσματα (ελεύθερο, τεχνικό και ακροβατικό), εξασφάλισαν την πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων με έξι χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Δεύτερη δύναμη ήταν η Ισπανία με τέσσερα χρυσά, τέσσερα ασημένια κι ένα χάλκινο, ενώ η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με δύο χάλκινα μετάλλια, στο ελεύθερο ομαδικό και στο τεχνικό σόλο νεανίδων με την Ισμήνη Καραβασίλη. Συνολικά στο βάθρο ανέβηκαν έξι χώρες.