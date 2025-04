Euroleague: Πέφτει η αυλαία της κανονικής σεζόν - Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός

Η 34η αγωνιστική, τελευταία της regular season στη Euroleague διεξάγεται στις 10 και 11 Απριλίου και θα καθορίσει την τελική κατάταξη ενόψει των playoffs. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρασκευή τον Ερυθρό Αστέρα.

Από τους υπόλοιπους αγώνες ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπάγερν - Φενερμπαχτσέ, Βιλερμπάν - Μονακό και Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης.

Σίγουρα στα play offs θα είναι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR. Ομάδες που θα έχουν και το πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί και πέρα είναι οι Μονακό, Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Ερυθρός Αστέρας και Παρί.

Όπως γίνεται κατανοητό τελευταία αγωνιστική θα γίνει… χαμός για τα πλασαρίσματα. Με τα σενάρια να είναι πολλά και φυσικά αφορούν και τις πιθανές αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός με τη νίκη επί της Άλμπα ανέβηκε στην πρώτη θέση. Αν επικρατήσει επί της Μακάμπι στο ΣΕΦ θα είναι δεδομένα εκεί, ενώ ακόμη κι αν ηττηθεί κρίνεται η τύχη του απ’ το αποτέλεσμα της Φενέρ. Για να βγει δεύτερος πρέπει να χάσει και να επικρατήσουν οι Τούρκοι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR απ’ την άλλη, αν νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα και ηττηθεί η Φενέρ απ’ την Μπάγερν στο Μόναχο, ανεβαίνει δεύτερος. Σε οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό, θα είναι τρίτος.

Τα ζευγάρια των play off

Τα ζευγάρια των play off σύμφωνα με το format της Euroleague 2024-25 θα είναι

1η θέση VS Νικητής Play in (Ηττημένος Play in 7η θέση VS 8η θέση – Νικητής Play In 9η θέση – 10η θέση)

2η θέση VS Νικητής Play in (7η θέση VS 8η θέση)

3η θέση VS 6η θέση

4η θέση VS 5η θέση

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Πέμπτη 10 Απριλίου

21:00 Μπάγερν - Φενερμπαχτσέ Novasports3

21:00 Βιλερμπάν - Μονακό Novasports5

21:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια Novasports Start

21:45 Παρί - Άλμπα Βερολίνου Novasports2

Παρασκευή 11 Απριλίου

20:30 Αναντολού Εφές - Ζαλγκίρις Novasports2

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια Novasports5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Ολυμπιακός 23-10

2.Φενέρμπαχτσε 22-11

3.Παναθηναϊκός AKTOR 21-12

4.Μονακό 20-13

5.Αναντολού Εφές 19-14

6. Ρεάλ Μαδρίτης 19-14

7. Μπάγερν 19-14

8.Μπαρτσελόνα 19-14

9.Ερυθρός Αστέρας 18-15

10.Παρί 18-15

11.Παρτιζάν 16-17

12.Αρμάνι Μιλάνο 16-17

13.Ζάλγκιρις Κάουνας 15-18

14.Μπασκόνια 14-19

15.Βιλερμπάν 13-20

16.Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-22

17.Βίρτους Μπολόνια 9-24

18.Άλμπα Βερολίνου 5-28

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο Ηράκλειο ο προκριματικός όμιλος του Ευρωβόλεϊ ανδρών Κ16

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Πράσινο φίνις από τον ...πάγκο και ισοβαθμία με την «Ένωση» στη 2η θέση!