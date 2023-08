Δύο οδηγοί νεκροί σε αγώνα Moto GP στη Βραζιλία - Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Γερμανός μπασκετμπολίστας Ντένις Κράμερ (βίντεο)

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στους οπαδούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Βραζιλία, την Κυριακή (27/8), κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος της κατηγορίας Moto GP 1000.

Η μοιραία σύγκρουση, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο οδηγών, συνέβη στη πρώτη στροφή του αγώνα.

Πρόκειται για τον 42χρονο Αντρέ Βερίσιμο Καρντόσο και τον 38χρονο Ερίκο Βερίσιμο ντα Ρος.

Ο 42χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στην πρώτη στροφή του αγώνα και κατέληξε στο κέντρο της πίστας με τους αντίπαλους οδηγούς να προσπαθούν να τον αποφύγουν.

Όλοι τα κατάφεραν εκτός από τον 38χρονο, ο οποίος συγκρούστηκε μετωπικά με τον Καρντόσο. Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο και για τους δύο, που παρά την μεταφορά τους στο νοσοκομείο δεν κατάφεραν να μείνουν στη ζωή.

Φυσικά ο αγώνας διακόπηκε, όπως και κάθε δραστηριότητα σχετικά με την εξέλιξη του πρωταθλήματος σε ένδειξη πένθους. Το Moto GP 1000 είναι από τα δημοφιλέστερα μηχανοκίνητα αθλήματα στη Βραζιλία.

Δείτε το βίντεο (σκληρές εικόνες)

Two pilots from Moto 1000 GP die in a serious accident during a race in Cascavel, PR, Brazil pic.twitter.com/pbcGLCP8OY

— snowhound86 (@snowhound86) August 28, 2023