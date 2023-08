US Open: Νικηφόρο ξεκίνημα πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο US Open, καθώς νίκησε τον Μίλος Ράονιτς με 6-2, 6-3, 6-4, έπειτα από μια ώρα και 57 λεπτά.

Ο Έλληνας τενίστας τελείωσε το παιχνίδι με 6 άσους (5 διπλά λάθη) κερδίζοντας το 84% από τους πόντους στο πρώτο service (37/44), ήταν εξαιρετικός πάνω στο φιλέ κατακτώντας τους 11 από τους 15 πόντους που διεκδίκησε, είχε 24 winners και 20 αβίαστα λάθη, αλλά και 5/14 break-points.

