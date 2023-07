Δημήτρης Μπούσης: «Είμαστε ικανοί για μία σπουδαία χρονιά – Μόνο ΟΦΗ»

Ο γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ,Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης με αφορμή την πρώτη προπόνηση της χρονιάς, ευχήθηκε για μία καλή σεζόν με υγεία. Παράλληλα πιστεύει πως η χρονιά που τώρα ξεκινάει μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Twitter: «Εύχομαι σε όλα μία πολύ καλή αρχή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαστε δυνατοί υγιείς και ενωμένοι σαν ομάδα.

Είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένος να σας δω να παίζεται αυτή τη σεζόν. Πραγματικά πιστεύω πως έχουμε πολλά να δείξουμε και είμαστε ικανοί να έχουμε μία πολύ σπουδαία χρονιά.

Πάντα μαζί. Μόνο ΟΦΗ».

Wishing you all a great start! But more importantly to be strong , healthy and united as a team . Beyond excited to watch you play this season . I truly believe we have a lot to show and we’re capable of having a very great year .

Always together

Mono ΟΦΗ https://t.co/vq7DHdkFc4

— Dimitri Bousis (@dimitribousis22) July 4, 2023