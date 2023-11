Βραζιλιανικά Μ.Μ.Ε: Ο Μέσι απάτησε την Αντονέλα με γνωστή δημοσιογράφο από την Αργεντινή

Δημοσίευμα «βόμβα» από τη Βραζιλία! Λίγα μόλις 24ωρα μετά την τεράστια νίκη της Αργεντινής μέσα στο «Μαρακανά», τα Μ.Μ.Ε της Βραζιλίας αναφέρουν ότι ο Λιονέλ Μέσι απάτησε την Αντονέλα Ροκούζο.

Ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια του αθλητισμού, φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από τον χωρισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «Directo do Miolo», μετά από 15 χρόνια γάμου, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ απάτησε τη σύζυγο του και μητέρα των τριών παιδιών του, με γνωστή δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της εθνικής Αργεντινής.

🚨GRAVE: Após mais de 15 anos de juntos, Messi e Antonela enfrentam a maior crise de seu casamento, inclusive, estariam a um ponto da separação.

A jornalista Sofia Martinez é apontada como a pivô da crise no casamento do jogador, de acordo com a imprensa espanhola. pic.twitter.com/S6hpTFQQo8

— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 24, 2023