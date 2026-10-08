Βόλει: Νέα φιλική νίκη του ΟΦΗ

Την ανοδική της πορεία στην προετοιμασία συνεχίζει η ομάδα βόλει του ΟΦΗ ενόψει της πρεμιέρας της Volley League.

Αυτή τη φορά, ο ΟΦΗ επικράτησε του Παμβοχαϊκού με 3-1 σετ (25-16, 25-18, 25-9, 26-28) στο «Semantron» στο Αίγιο, σε μία ακόμη αναμέτρηση που έδωσε τη δυνατότητα στο τεχνικό επιτελείο να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.

Για την κρητική ομάδα ήταν το έκτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας και η εικόνα της παρουσιάζεται βελτιωμένη από αγώνα σε αγώνα. Ο Φρανκ Ντεμπέστελε έχει πλέον την ευκαιρία να δουλέψει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς ο χρόνος μέχρι την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων μετρά αντίστροφα.

Ο ΟΦΗ δείχνει να βρίσκει σταδιακά τον αγωνιστικό του ρυθμό και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Νέα δυνατή δοκιμασία στη Νέα Σμύρνη

Η δουλειά, πάντως, συνεχίζεται χωρίς χαλάρωση. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Οκτωβρίου, ο ΟΦΗ θα βρεθεί στη Νέα Σμύρνη για ένα ιδιαίτερα δυνατό τεστ.

Η κρητική ομάδα θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Πανιωνίου, όπου θα αντιμετωπίσει υψηλού επιπέδου αντιπάλους, καθώς στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης ο Μίλωνας και ο ΠΑΟΚ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία από τις τελευταίες μεγάλες δοκιμές πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και ένα τουρνουά που αναμένεται να δώσει στον Ντεμπέστελε τη δυνατότητα να μετρήσει τις δυνάμεις της ομάδας του απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Η τελευταία πρόβα πριν τον ΠΑΟΚ

Μετά το τουρνουά της Νέας Σμύρνης, ο ΟΦΗ θα επιστρέψει στην Κρήτη, όπου θα πραγματοποιήσει την τελευταία του φιλική αναμέτρηση.

Αντίπαλος θα είναι το Ρέθυμνο, σε παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τον τεχνικό του ΟΦΗ να κάνει τις τελικές δοκιμές και να καταλήξει στα πλάνα του ενόψει της πρεμιέρας.

Και πλέον η αντίστροφη μέτρηση θα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Στις 24 Οκτωβρίου, ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΒΑΚ, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από δυνατά φιλικά και με στόχο να μεταφέρει στον επίσημο αγωνιστικό χώρο την εικόνα βελτίωσης που παρουσιάζει στην προετοιμασία του.

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