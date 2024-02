Αργεντινή: Φίλαθλος σκοτώθηκε σε συμπλοκή κατά τη διάρκεια αγώνα (βίντεο)

Ένας φίλαθλος πέθανε το Σάββατο (3/4) στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας, ανέφερε ΜΜΕ της Αργεντινής.

Το θύμα, ηλικίας 43 ετών, μαχαιρώθηκε στο στήθος λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα που κέρδισε η τοπική ομάδα Τσακαρίτα εναντίον της ντεπορτίβο Μαϊπού (2-0).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο άνδρας συμμετείχε σε γενική συμπλοκή που ξέσπασε στην κερκίδα πριν συνεχίσει στους διαδρόμους του αθλητικού χώρου όπου τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

Trouble last week at River and now shocking scenes outside the top flight

The death of a supporter at Chacarita Juniors

And the game between Cañuelas and Midland suspended due to trouble

All due to in-fighting within the club barra. Shameful pic.twitter.com/fRuI3X1s3D

— GOLAZO (@golazoargentino) February 4, 2024