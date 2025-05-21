Αργεντινή: Διακοπή για μία εβδομάδα στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Η δίκη για τον θάνατο του θρύλου του αργεντίνικου και παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, διακόπηκε την Τρίτη (20/5) για μία εβδομάδα, έπειτα από την αμφισβήτηση μίας εκ των δικαστών του δικαστηρίου, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην προετοιμασία ενός ντοκιμαντέρ.

Η ακροαματική διαδικασία στη δίκη που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο -στα βόρεια του Μπουένος Άιρες- προχωράει ούτως ή άλλως με δυσκολία από τις αρχές Μαρτίου, με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα. Η διακοπή αποφασίστηκε μετά τις αιτήσεις εξαίρεσης που κατατέθηκαν το πρωί κατά της δικαστού Χουλιέτα Μακίντατς, από δύο δικηγόρους της υπεράσπισης.

Ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι στήριξε την απόφαση, λέγοντας πως πρέπει να «επιλυθεί ένα ζήτημα που φαίνεται να έχει θεσμική βαρύτητα» για τη διαδικασία. Το δικαστήριο όρισε την επανέναρξη της δίκης για τις 27 Μαΐου, κρίνοντας πως αυτό αποτελεί «εύλογη προθεσμία ώστε να προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία» και να κοινοποιηθούν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων δικαστής, Μαξιμιλιάνο Σαβαρίνο.

Πριν αδειάσει η αίθουσα, η δικαστής Μακίντατς πήρε σύντομα τον λόγο, λέγοντας πως «κατανοεί το άγχος όλων. Είμαι όμως πεπεισμένη για την αμεροληψία μου και θα δώσω εξηγήσεις για το ζήτημα», συνέχισε. Αν προκύψει ζήτημα ανεξαρτησίας της διαδικασίας, «ίσως επιλέξω να αυτοεξαιρεθώ», πρόσθεσε.

Η δίκη που διεξάγεται εδώ και δύο μήνες, αφορά επτά επαγγελματίες υγείας –γιατρούς, ψυχίατρο, ψυχολόγο, νοσηλευτές– κατηγορούμενους για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», μια κατηγορία που περιγράφει αμέλεια με επίγνωση των ενδεχομένων συνεπειών της.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών, στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα, στο κρεβάτι του σε ιδιωτική κατοικία στο Τίγκρε, κοντά στο Σαν Ισίδρο. Βρισκόταν σε ανάρρωση δύο εβδομάδων, έπειτα από επιτυχή νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι.

Μέχρι στιγμής, στο επίκεντρο της δίκης βρίσκονται η απόφαση για κατ’ οίκον αποθεραπεία –κόντρα στις συστάσεις της κλινικής που πραγματοποίησε την επέμβαση– και το χαμηλό επίπεδο φροντίδας και ιατρικού εξοπλισμού στον χώρο, βάσει καταθέσεων μαρτύρων. Ωστόσο, μόνο μία κατηγορούμενη, η ψυχίατρος που παρακολουθούσε τον Μαραντόνα, έχει καταθέσει, και αυτή σύντομα.

Οι κατηγορούμενοι, που αρνούνται κάθε ευθύνη για τον θάνατο, αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης 8 έως 25 ετών. Η δίκη υποτίθεται πως θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, αλλά αυτή η προθεσμία πλέον αμφισβητείται έντονα.

Οι αιτήσεις εξαίρεσης της δικαστού Μακίντατς σχετίζονται με ενδεχόμενη συνεργασία της σε ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται για την υπόθεση. Ιδίως με το ερώτημα αν η δικαστής «επέτρεψε την παρουσία κάμερας την πρώτη ημέρα της δίκης, ενώ το δικαστήριο απαγόρευε την είσοδο καμερών», υποστήριξε ο Χούλιο Ρίβας, δικηγόρος του γιατρού Λεοπόλντο Λούκε, κύριου κατηγορούμενου.

«Δεν πρόκειται για ασήμαντο ζήτημα», δήλωσε ο εισαγγελέας Φεράρι, στηρίζοντας τη διακοπή και σημειώνοντας πως αν οι ισχυρισμοί αποδειχθούν, «θα πρέπει να οριστεί τέταρτος δικαστής».

Μια ενδεχόμενη εξαίρεση της Μακίντατς θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για διάφορα σενάρια, ανάμεσά τους και την επανεκκίνηση της δίκης από την αρχή – κάτι που άφησαν να εννοηθεί αρκετοί δικηγόροι την Τρίτη (20/5).

«Δεν θα έβλεπα τίποτα κακό στο να ξεκινήσουμε από την αρχή», δήλωσε ο Φερνάντο Μπουρλάντο, δικηγόρος των μεγαλύτερων θυγατέρων του Μαραντόνα, σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, επικρίνοντας τη «χαλαρότητα» της διαδικασίας ως τώρα, καθώς «πρόκειται για το ποιος σκότωσε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

