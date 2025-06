Απολύθηκε από την Τότεναμ ο Ποστέκογλου!

Παρελθόν από την Τότεναμ αποτελεί ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος λίγες ημέρες πριν κατέκτησε το UEFA Europa League με τον αγγλικό σύλλογο.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις του Έλληνα τεχνικού με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Ντάνιελ Λέβι ολοκληρώθηκαν.

Άγνωστος παραμένει για την ώρα ο επόμενος προορισμός του 59χρονου τεχνικού, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, ο επίσημος λογαριασμός της Τότεναμ στα social media επιβεβαίωσε την απομάκρυνση του Ελληνοαυστραλού τεχνικού από τον πάγκο των Λονδρέζων.

Δείτε την ανάρτηση της Τότεναμ:

Following a review of performances and after significant reflection, the Club can announce that Ange Postecoglou has been relieved of his duties.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2025