ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Ρέλβας μετά τη φιλική «εξάρα» επί της Βεστχόεκ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φιλίπε Ρέλβας, λίγο μετά το φιλικό 6-0 επί της Βεστχόεκ με χατ τρικ του Ελίασον.

Μετά την ολοκλήρωση της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στην Βεστχόεκ, η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, Φιλίπε Ρέλβας από την Γκιμαράες έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τη Βιτόρια Γκιμαράες, του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Φιλίπε Ρέλβας (Filipe do Bem Relvas Vitó Oliveira).

Ο Φιλίπε Ρέλβας γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1999 στην πόλη Εσπίνιο και έχει ύψος 1,92. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2019 στην Γ' κατηγορία της Πορτογαλίας με την Πέντρας Ρούμπρας και κατόπιν αγωνίστηκε στην Πορτιμονένσε. Τον περασμένο Ιανουάριο αποκτήθηκε από τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Στην επαγγελματική του καριέρα, ο Φιλίπε Ρέλβας έχει συνολικά 157 συμμετοχές (με 8 γκολ), εκ των οποίων οι 100 συμμετοχές καταγράφονται στη μεγάλη κατηγορία της Πορτογαλίας με Πορτιμονένσε (89 με 2 γκολ) και Βιτόρια Γκιμαράες (11).

Φιλίπε, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομαδάρα Μας!»

Φιλικό εξάρα στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ νίκησε με 6-0 την FC de Westhoek στο πρώτο της φιλικό στο Burgh-Haamstede της Ολλανδίας.

Το πρώτο γκολ της σεζόν σημείωσε ο νεοαποκτηθείς Ντέρεκ Κουτέσα και ακολούθησαν στο α' ημίχρονο τρία γκολ του Νίκλας Ελίασον. Άλλα δύο γκολ από Αλέξη Γκολφίνο και Πάολο Φερνάντες στο β' μέρος.

Επόμενο φιλικό την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιουλίου (19.00 ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο τη Ζούλτε Βάρεγκεμ στο ίδιο γήπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ηρακλειώτισσα Άρτεμις Βασιλάκη στα 1.500 μέτρα ελεύθερο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Τσιριβέγια