Σαν σήμερα: Σημαντικά γεγονότα της 5ης Οκτωβρίου

Αμέτρητα γεγονότα συνέβησαν και συμβαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη Γη.

Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου επιλέξαμε τα παρακάτω, που συνέβησαν:

Γεγονότα

456 - Οι Βησιγότθοι υπό τον βασιλιά Θεοδώριχο Β΄, ενεργώντας με εντολή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Άβιτου, εισβάλλουν στην Ιβηρική χερσόνησο με έναν στρατό Βουργουνδών, Φράγκων και Γότθων.

610 – Ο Ηράκλειος γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

816 - Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Ευσεβής στέφεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Πάπα Στέφανο Δ΄ στη Ρενς.

869 – Συνέρχεται η Δ΄ Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης για να αποφασίσει σχετικά με τον Πατριάρχη Φώτιο Α΄.

1143 - Ο βασιλιάς Αλφόνσος Ζ΄ του Λεόν και της Καστίλης αναγνωρίζει την Πορτογαλία ως βασίλειο.

1450 - Οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Κάτω Βαυαρία κατόπιν διαταγής του Λουδοβίκου Θ΄, δούκα της Βαυαρίας.

1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, η ημέρα αυτή παραλείπεται στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

1789 - Γαλλική Επανάσταση: Οι γυναίκες του Παρισιού πραγματοποιούν πορεία ως το Ανάκτορο των Βερσαλλιών για να έρθουν αντιμέτωπες με τον Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ της Γαλλίας σχετικά με την άρνησή του να εκδώσει τα διατάγματα κατάργησης της Φεουδαρχίας, ζητούν ψωμί και υποχρεώνουν το βασιλιά και την αυλή του να μεταφερθούν στο Παρίσι.

1840 – Πραγματοποιείται η ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Ευδοκίμου του Βατοπεδινού στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

1864 – Η πόλη Καλκούτα της Ινδίας καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς από κυκλώνα. Πεθαίνουν περίπου 60.000 άνθρωποι.

1905 - Ο Γουίλμπουρ Ράιτ πραγματοποιεί πτήση 24 μιλίων σε 39 λεπτά, ένα παγκόσμιο ρεκόρ που κράτησε έως το 1908.

Image

Ο Γουίλμπουρ Ράιτ

1910 – Επανάσταση στην Πορτογαλία ανατρέπει τη μοναρχία και εγκαθιδρύει τη δημοκρατία.

1922 - Οι επικεφαλής της Επανάστασης του 1922 Γονατάς, Πλαστήρας, Σακελλαρόπουλος, Χατζηκυριάκος και Φωκάς (με τη σειρά υπογραφής) δημοσιεύουν διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.

Image

Πλαστήρας, Γονατάς και Φωκάς

1944 - Κηρύσσεται στο χωριό Μενετές το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα της Καρπάθου.

1962 - Βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Δόκτωρ Νο, η πρώτη της σειράς ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Image

Η πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1962

1962 – Κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο single των Beatles, Love Me Do, έχοντας στη β΄ πλευρά το P.S. I Love You.

Image

Οι Μπητλς

1968 – Η αστυνομία χτυπά με γκλομπς διαδηλωτές πολιτικών δικαιωμάτων στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας. Το γεγονός θεωρείται ότι σηματοδοτεί την έναρξη των ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία.

1969 - Παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα εθνική οδός Κορίνθου-Πατρών.

1970 - Ο Βρετανός εμπορικός ακόλουθος Τζέιμς Κρος απαγάγεται από μέλη της οργάνωσης Απελευθερωτικό Μέτωπο του Κεμπέκ, προκαλώντας την Κρίση του Οκτωβρίου στον Καναδά.

1986 - Η βρετανική εφημερίδα The Sunday Times δημοσιεύει στην πρώτη της σελίδα την ιστορία του Μορντεχάι Βανούνου, αποκαλύπτοντας τα μυστικά πυρηνικά όπλα του Ισραήλ.

1988 – Στη Χιλή, σε δημοψήφισμα το 54,8% καταψηφίζει την πρόταση να παραμείνει ο δικτάτορας Αουγούστο Πινοσέτ για άλλα 8 χρόνια στο ύπατο αξίωμα του κράτους.

1999 – Στο Λονδίνο, έπειτα από σύγκρουση δύο τραίνων υψηλής ταχύτητας στο σταθμό του Πάντινγκτον, βρίσκουν το θάνατο 104 και τραυματίζονται 107 άτομα.

Image

Η σύγκρουση τραίνων υψηλής ταχύτητας στο Λονδίνο σαν σήμερα το 1999, με 104 νεκρούς και 107 τραυματίες

2000 – Έπειτα από λαϊκή εξέγερση στο Βελιγράδι, με έναν νεκρό, ανατρέπεται ο ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Image

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς

Γεννήσεις

1338 – Γεννήθηκε ο Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός, αυτοκράτορας της Τραπεζούντας.

1712 - Γεννήθηκε ο Φραντσέσκο Γκουάρντι, Ιταλός ζωγράφος.

1713 – Γεννήθηκε ο Ντενί Ντιντερό, Γάλλος φιλόσοφος.

1829 - Γεννήθηκε ο Τσέστερ Άρθουρ, 21ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

Image

Ο Τσέστερ Άρθουρ

1864 – Γεννήθηκε ο Λουί Λυμιέρ, Γάλλος κινηματογραφιστής.

Image

Οι αδελφοί Λυμιέρ

1933 - Γεννήθηκε ο Πέτρος Φυσσούν, Έλληνας ηθοποιός.

Image

Ο Πέτρος Φυσσούν

1954 - Γεννήθηκε ο Γιώργος Κοσκωτάς, Έλληνας επιχειρηματίας.

1955 - Γεννήθηκε ο Ευγένιος Αρανίτσης, Έλληνας συγγραφέας.

1958 – Γεννήθηκε ο Νιλ Ντεγκράς Τάισον, Αμερικανός αστροφυσικός.

1969 – Γεννήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, Έλληνας τραγουδιστής.

Image

Ο Γιάννης Κότσιρας

1990 - Γεννήθηκε η Λάις Ριμπέιρο, Βραζιλιάνα μοντέλο.

Image

Η Λάις Ριμπέιρο

1992 - Γεννήθηκε ο Κέβιν Μάγκνουσεν, Δανός οδηγός αγώνων

Θάνατοι

578 - Πέθανε ο Ιουστίνος Β΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας.

610 - Πέθανε ο Φωκάς, Βυζαντινός αυτοκράτορας.

1056 – Πέθανε ο Ερρίκος Γ', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1524 - Πέθανε ο Γιοάχιμ Πατινίρ, Φλαμανδός ζωγράφος.

1880 - Πέθανε ο Ουίλιαμ Λάσελ, Άγγλος αστρονόμος.

1880 – Πέθανε ο Ζακ Όφενμπαχ, Γερμανός συνθέτης.

Image

Ο Ζακ Όφενμπαχ

1918 - Πέθανε ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος.

Image

Ο Ρολάν Γκαρός

1934 - Πέθανε ο Ζαν Βιγκό, Γάλλος σκηνοθέτης.

1983 – Πέθανε ο Ερλ Τάπερ, Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας.

Image

Ο Ερλ Τάπερ

2005 – Πέθανε ο Ηλίας Λάγιος, Έλληνας ποιητής.

2011 – Πέθανε ο Στηβ Τζομπς, Αμερικανός επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Apple.

Image

Ο Στηβ Τζομπς

2016 - Πέθανε ο Αντώνης Σουρούνης, Έλληνας συγγραφέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εμμηνόπαυση και Αλτσχάιμερ: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο

Παταγονία: Η εντυπωσιακή στιγμή της κατάρρευσης παγετώνα (βίντεο)

Μια αρχαία θεραπεία με φύλλα δάφνης για την ανησυχία