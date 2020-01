Σύμφωνα με νέα έρευνα, διατροφή πλούσια σε λιπαρές τροφές ενδεχομένως να συμβάλλει στην εμφάνιση της εκφύλισης ωχράς κηλίδος.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως άνθρωποι που ακολουθούσαν περισσότερο δυτικού τύπου διατροφή είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος.

Η Εϊμι Μίλεν του University at Buffalo’s School of Public Health and Health Professions δήλωσε ότι αυτά που καταναλώνει κάποιος είναι εν τέλει σημαντικά και καθοριστικά για την όρασή του και για το αν θα έχει απώλεια όρασης στο μέλλον. Γενετικοί παράγοντες και κάπνισμα είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για την εκφύλιση ωχράς κηλίδος.

Η έρευνα έγινε σε 1.300 ανθρώπους. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν εκφύλιση ωχράς κηλίδος. Υπήρχαν 117 με πρώιμη και 27 με καθυστερημένη νόσο. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν έρευνες για τη διατροφή τους δύο φορές σε διάστημα 18 ετών.

Κόκκινο κρέας

Οι ερευνητές χώρισαν τις τροφές σε 29 κατηγορίες για να μετρήσουν την ποιότητα της διατροφής και ανακάλυψαν ότι άνθρωποι που ακολουθούσαν δυτικού τύπου διατροφή ήταν πολύ πιθανό να εμφανίσουν εκφύλιση ωχράς κηλίδος. Τροφές που συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ήταν το κόκκινο και κατεργασμένο κρέας, τα λιπαρά, τα γαλακτοκομικά υψηλά σε λιπαρά και τα τηγανητά τρόφιμα.

Η ερευνήτρια εξήγησε ότι, καθώς η έρευνα είναι παρατήρησης, δεν θα μπορούσε να αποδείξει ότι η κατανάλωση υγιεινών τροφών θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο της πάθησης – αλλά δήλωσε ότι η μελέτη έδειξε τις τροφές που πιθανόν δεν θα πρέπει να καταναλώνει κάποιος συχνά. Η Μίλεν δήλωσε ότι η φλεγμονή που προκαλείται από λιγότερο υγιεινή διατροφή και το οξειδωτικό στρες στα μάτια είναι πιθανό να κρύβονται πίσω από τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης.

Δεν είναι γνωστό αν μπορεί να επανορθώσει κάποιος τις συνέπειες από τη μακροχρόνια ακατάλληλη διατροφή. Ωστόσο η υγιεινή διατροφή, με πολλά λαχανικά, φρούτα και λιπαρά ψάρια, περιέχει σημαντικές ουσίες για την υγεία των ματιών.