Συμβουλές για την φροντίδα της επιδερμίδας του μωρού με ατοπική δερματίτιδα

Πάμε να τα δούμε.

1. Λούσιμο και πλύσιμο πάντα με το ειδικό αφρόλουτρο για το ατοπικό δέρμα. Το κάθε είδους σαπουνιού αφαιρεί ένα επιφανειακό στρώμα κυττάρων και αφήνει την επιδερμίδα εκτεθειμένη. Τα ειδικά αφρόλουτρα επανορθώνουν τον επιδερμιδικό φραγμό και επαναφέρουν την ισορροπία του μικροβιώματος του δέρματος. Παρ’ όλα αυτά στα παιδιά με ατοπική δερματίτιδα πρέπει να αποφεύγεται το υπερβολικό πλύσιμο και το πολύ καυτό νερό.

2. Προτιμότερη η εμβύθιση μέσα στο μπανιερό με νερό παρά το τρίψιμο με σφουγγάρι. Στο νερό μπορούμε να προσθέσουμε και ένα καπάκι από το ειδικό λαδάκι για το ατοπικό δέρμα. Επίσης σκουπίζουμε το παιδί με μαλακές κινήσεις. Αποφεύγουμε γενικά την τριβή.

3. Πάντα εφαρμόζουμε την ειδική κρέμα για την ατοπική δερματίτιδα μετά το μπάνιο σε όλες τις περιοχές με ξηροδερμία ή έκζεμα. Γενικά η κρέμα ενυδάτωσης και συντήρησης πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά και ειδικά μετά το μπάνιο ή πριν εκτεθεί το παιδί σε ψυχρό αέρα. Η τακτική ενυδάτωση του δέρματος προλαμβάνει τις υποτροπές.

4. Χρησιμοποιούμε βρεφικά απορρυπαντικά στο πλυντήριο και καθόλου μαλακτικό.

5. Το δέρμα θα πρέπει να έρχεται σε επαφή μόνο με βαμβακερά ρούχα. Αποφύγετε τα συνθετικά. Καμία επαφή με μάλλινα.

6. Προσέχουμε το εσωτερικό του σπιτιού να μην έχει πολύ ξηρή ατμόσφαιρα (πχ θέρμανση με air condition).

7. Αν υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής τροφικών παραγόντων προχωρήστε σε αλλεργιολογικό έλεγχο.

8. Φροντίστε το δέρμα με την καθημερινή κρέμα συντήρησης και την ειδική θεραπεία για τις εξάρσεις. Η καλή συνεργασία παιδιάτρου και δερματολόγου είναι προς όφελος του παιδιού.

