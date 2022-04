Πονοκέφαλος: Ποιοι ταλαιπωρούνται ακόμη και τις μισές μέρες του μήνα

«Δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο», μια φράση που απ’ ότι αναδεικνύουν τα νεότερα στοιχεία χρησιμοποιείται σχεδόν απ’ όλους. Σύμφωνα με νεότερη ανασκόπηση ερευνών, το 52% του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται από κάποια διαταραχή πονοκεφάλου ετησίως, με το 14% να υποφέρει από ημικρανίες, δηλαδή ένας στους 7. Η ανασκόπηση δημοσιεύτηκε στο The Journal of Headache and Pain.

Ειδικότερα, η επιστημονική ομάδα από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, ανέτρεξε σε 357 δημοσιευμένες έρευνες από το 1961 έως το 2020, έτσι ώστε να αξιολογήσουν τη συχνότητα του πονοκεφάλου. Οι μελέτες αφορούσαν σε διαφορετικές ηλικίες: από 20 εώς 65 ετών, αλλά και εφήβων και παιδιών έως 5 ετών και άνω των 65 ετών. Επιπλέον, συνυπολόγισαν τη μέθοδο της κάθε έρευνας, έτσι ώστε να χαρτογραφήσουν τις διαφορές τους και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με εκτιμήσεις στον επιπολασμό της κεφαλαλγίας.

Οι περισσότερες μελέτες ανέφεραν τον επιπολασμό της κεφαλαλγίας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες συμπέραναν ότι ο πονοκέφαλος συνόδευε τη ζωή των συμμετεχόντων ενώ ορισμένες άλλες ότι τους επηρέαζε για πολύ μικρότερες περιόδους, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων κεφαλαλγίας την τελευταία ημέρα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Βάσει των δεδομένων, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 52% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει παρουσιάσει κάποια διαταραχή κεφαλαλγίας μέσα σε ένα έτος, με το 26% να αναφέρει κεφαλαλγία τύπου τάσης και το 4,6% πονοκέφαλο για 15 ή περισσότερες ημέρες το μήνα. Επιπλέον από τις 12 έρευνες που εξετάσθηκαν, οι συγγραφείς εκτιμούν ότι το 15,8% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει πονοκέφαλο κάθε μέρα και σχεδόν τα μισά από αυτά τα άτομα αναφέρουν ημικρανία (7%).

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι τύποι της κεφαλαλγίας ήταν συχνότεροι στις γυναίκες παρά στους άνδρες και, ειδικότερα, οι ημικρανίες (17% στις γυναίκες έναντι 8,6% στους άνδρες), και οι πονοκέφαλοι για 15 ή περισσότερες ημέρες το μήνα (6% στις γυναίκες έναντι 2,9% στους άνδρες).

Με άλλα λόγια οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 6% των γυναικών έχουν πονοκέφαλο τις μισές μέρες κάθε μήνα, συγκριτικά με το 2,9% των ανδρών που έχει πονοκεφάλους τουλάχιστον τις μισές μέρες του μήνα. Επίσης η ανασκόπηση κατέληξεστο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες να υποφέρουν από ημικρανίες – βρέθηκε ότι το 17% των γυναικών υποφέρουν από ημικρανίες, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν έως και τρεις ημέρες.

Tέλος, σχετικά με τους περαιτέρω περιορισμούς της ανασκόπησης, η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ότι, παρόλο που συνυπολόγισαν ένα ευρύ φάσμα μελετών από διαφορετικές χώρες, η πλειονότητα των σχετικών ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε χώρες υψηλού εισοδήματος με καλά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Συνεπώς, τα στοιχεία μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν κάθε χώρα.

Ο Lars Jacob Stovner, επικεφαλής τη μελέτης, συνοψίζει λέγοντας: «Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεσή μας και τις παγκόσμιες εκτιμήσεις, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα ποσοστά πονοκεφάλων και ημικρανιών μπορεί να αυξάνονται. Ωστόσο, δεδομένου ότι θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε μόνο το 30% ή λιγότερο της διακύμανσης των εκτιμήσεων για τον πονοκέφαλο με τα μέτρα που εξετάσαμε, θα ήταν πρόωρο να συμπεράνουμε ότι οι πονοκέφαλοι αυξάνονται οριστικά. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι συνολικά, οι διαταραχές κεφαλαλγίας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες παγκοσμίως και μπορεί να είναι μεγάλη επιβάρυνση. Μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρον στο μέλλον να αναλύσουμε τις διαφορετικές αιτίες των πονοκεφάλων που διέφεραν μεταξύ των ομάδων για να στοχεύσουμε την πρόληψη και τη θεραπεία πιο αποτελεσματικά».

Τέλος, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτή η μελέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια βάση για μελλοντικές έρευνες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης των ποσοστών του πονοκεφάλου σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι μέθοδοι για τη μέτρηση της επιτυχίας των παρεμβάσεων και της θεραπείας.

