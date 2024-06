Περισσότερα αναπνευστικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι ζουν κοντά σε αεροδρόμια

Αν βρεθείτε κοντά σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο και ο άνεμος πνέει με κατεύθυνση προς το μέρος σας, τότε κάθε κυβικό εκατοστό αέρα που αναπνέετε περιέχει δεκάδες χιλιάδες εξαιρετικά λεπτά σωματίδια (UFP) που ευθύνονται για αναπνευστικά και άλλα προβλήματα υγείας.

Ερευνητές από την Ολλανδία βρήκαν ότι τα παιδιά που ζουν κοντά στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο συσκευές εισπνοής σε σύγκριση με άλλους συνομήλικούς τους που δεν ζουν κοντά σε κάποιο αεροδρόμιο.

Οι ερευνητές εγκατέστησαν εξοπλισμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τρία δημοτικά σχολεία, το καθένα περίπου ένα χιλιόμετρο από τον φράκτη του αεροδρομίου, ο οποίος έκανε εβδομαδιαίες μετρήσεις της πνευμονικής λειτουργίας 161 παιδιών στα σχολεία και 19 ασθματικών παιδιών που ζούσαν κοντά στο αεροδρόμιο.

Ο καθηγητής Gerard Hoek του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, είπε: «Τις ημέρες με υψηλό, τα παιδιά παρουσίασαν σημαντικά περισσότερα αναπνευστικά συμπτώματα και χρησιμοποιούσαν περισσότερα φάρμακα για την ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων».

Μεταξύ των συμπτωμάτων είναι βήχας, συριγμός και φλέγματα. Το UFP και η αιθάλη από την αεροκυκλοφορία συσχετίστηκαν επίσης με συμπτώματα και αλλαγές στις πρωινές πνευμονικές εξετάσεις.

Το 2021, το Ολλανδικό Συμβούλιο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) βασίστηκαν στα ευρήματα 75 μελετών προκειμένου να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το UFP βλάπτει την υγεία. Βέβαια, το γεγονός ότι οι εν λόγω μελέτες είχαν διενεργηθει με διαφορετικές τεχνικές, δεν κατέστησε σδυνατό ο ΠΟΥ να μπορέσει να θέσει κάποιο πρότυπο.

Πάντως, το 2020, μια μελέτη τεσσάρων ευρωπαϊκών πρωτευουσών εντόπισαν UFP της αεροπλοΐας στα κέντρα των πόλεων, UPF που προέρχονταν από αεροδρόμια στα περίχωρα αυτών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το UFP από το Χίθροου μπορεί να μετρηθεί στο κεντρικό Λονδίνο, σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά καθώς και σε όλη τη δυτική πλευρά της πόλης.

Με πληροφορίες από: Children near Amsterdam airport use inhalers more, study finds

