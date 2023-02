Έρευνα: Το πρωϊνό τρέξιμο γυμναστική ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

Σουηδοί επιστήμονες μετά από έρευνα κατέληξαν ότι το να κάνετε τρέξιμο αμέσως μόλις ξυπνήσετε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να χάσετε βάρος καθώς βοηθάει το μεταβολισμό.

Αν και η μελέτη τους βασίζεται σε ποντίκια, πιστεύουν ότι τα ευρήματα «θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα» για τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές μελέτησαν βιολογικές διεργασίες σε τρωκτικά που έτρεχαν είτε πρωί είτε βράδυ.

Τα ποντίκια που ασκούνταν το πρωί είχαν τον πιο ενεργό μεταβολισμό.

Η άσκηση προκαλεί την απελευθέρωση εκατοντάδων μορίων σηματοδότησης που ενισχύουν την υγεία με διάφορους τρόπους, δηλαδή βελτιώνει τον ύπνο και τη μνήμη, ενισχύει την απόδοση και τονώνει τον μεταβολισμό.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν πώς απελευθερώνονται αυτά τα σήματα από διαφορετικά όργανα στα ποντίκια, ανάλογα με την ώρα που έκαναν προπόνηση.

Μια ομάδα ποντικών έτρεχαν σε διάδρομο νωρίς το πρωί, ενώ τα άλλα έτρεχαν προς το βράδυ.

Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα αίματος, τον εγκέφαλο, την καρδιά, τους μυς, το συκώτι και το λίπος των ποντικών.

Διαπίστωσαν ότι τα γονίδια που εμπλέκονται στη διάσπαση του λίπους και τη θερμογένεση (παραγωγή θερμότητας) εκφράζονταν περισσότερο στα ποντίκια που ασκούνταν το πρωί – υποδηλώνοντας ότι είχε μεγαλύτερη επίδραση στον μεταβολικό ρυθμό τους.

Αυτή η σωματική διαδικασία, που μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια για την αναπνοή, τη σκέψη και την κίνηση, υπαγορεύει πόσες θερμίδες καίμε την ημέρα.

Έτσι, όσοι έχουν υψηλότερο μεταβολισμό καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες και έχουν περισσότερες πιθανότητες να χάσουν βάρος.

Η καθηγήτρια Juleen Zierath, βιολόγος στο Ινστιτούτο Karolinska, δήλωσε: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η άσκηση το πρωί θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική από την άσκηση αργά το βράδυ όσον αφορά την ενίσχυση του μεταβολισμού και την καύση λίπους. Και, αν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τα υπέρβαρα άτομα. Ο κατάλληλος χρόνος φαίνεται να είναι σημαντικός για την ενεργειακή ισορροπία του σώματος και για τη βελτίωση των οφελών της άσκησης για την υγεία. Χρειάζονται ωστόσο περισσότερες μελέτες για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την ισχύ των ευρημάτων μας για τους ανθρώπους».

Η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία, ελπίζει ότι τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν σε πιο αποτελεσματικές μορφές άσκησης, ειδικά σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία.

Σημείωσαν ότι η μελέτη τους εξέτασε μόνο το τρέξιμο και ότι άλλα είδη άσκησης μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Δεν ελήφθησαν επίσης υπόψιν η ηλικία, το φύλο και τα υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες να κάνουν δυόμισι ώρες την εβδομάδα μέτριας έντασης άσκηση, όπως ποδηλασία ή γρήγορο περπάτημα, ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας, όπως τρέξιμο ή τένις.

Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

