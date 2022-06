Αυτισμός: Τα δημοφιλή μουσικά όργανα που βελτιώνουν συγκέντρωση και κοινωνικότητα

Καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και συγκέντρωση κερδίζουν οι έφηβοι που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και επιλέγουν να ασχοληθούν με τα ντραμς, σύμφωνα με νέα έρευνα. Όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences, κλειδί στη βελτίωση των ικανοτήτων θεωρείται η διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού και ο σωστός συντονισμός των κινήσεων.

Η μελέτη ακολούθησε 36 εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, οι μισοί από τους οποίους έκανα 45λεπτα μαθήματα ντραμς για δύο μήνες, δύο φορές την εβδομάδα. Χρησιμοποίηθηκε ένα τυπικό πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών ντραμς, σχεδιασμένο όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να υπολογιστεί η κινητική απόδοση και η ακρίβεια των χτυπημάτων, μέσα από την εκμάθηση μιας σειράς επαναλαμβανόμενων μοτίβων ρυθμού που θα έπρεπε να ακολουθήσουν.

Το αποτελέσμα ήταν οι έφηβοι να καταφέρουν να ελέγξουν την υπερκινητικότητά τους και να βελτιώσουν την εστίαση και την προσοχή τους με τη συμβολή των μαθημάτων. Επιπλέον, μέσα από τα μαθήματα έγιναν πιο κοινωνικοί, με την ενίσχυση της επικοινωνίας «μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τον ανασταλτικό έλεγχο, την παρακολούθηση δράσης-αποτελέσματος και την αυτορρύθμιση» σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα Marie-Stephanie Cahart, υποψήφια διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King’s College του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι το τέλος της μελέτης, οι φροντιστές και οι δάσκαλοι των ντραμς ανέφεραν ότι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτίωση στην οπτική επαφή, στην έκφραση των αναγκών τους και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Ως αποτέλεσμα, η αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων ήταν καλύτερη και παρουσίασαν λιγότερα ξεσπάσματα θυμού.

«Είναι πλέον σαφές ότι οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τύμπανα είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού», επισήμανε η δρ Marie-Stephanie Cahart, προτείνοντας ότι, ακόμα κι αν δεν συμπεριλαμβάνεται μέχρι στιγμής στις διαθέσιμες θεραπείες, πιθανότατα θα προσέφερε οφέλη σε ασθενείς με «ένα ευρύ φάσμα επιπέδων ικανότητας και συμπτωμάτων του φάσματος του αυτισμού».

Για να παίξει κάποιος ντραμς με επιτυχία, απαιτείται ο καλός συγχρονισμός κινήσεων και ο συντονισμός χεριού-ματιού, για να διορθωθούν τυχόν λάθη. Όλα αυτά ενισχύουν την προσοχή και τη σκέψη, σημεία κλειδιά για την ευημερία των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. «Το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρεται ένα μη λεκτικό μέσο αυτοέκφρασης» καταλήγει η δρ. Marie-Stephanie Cahart.

