20 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Με ένα μήνυμα που παρακινεί σε άμεση και καθημερινή δράση εορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας (20 Μαρτίου): «Be proud of your mouth» σημαίνει να φροντίζεις το στόμα και τη στοματική υγεία ανεξαρτήτως ηλικίας, έχοντας κατά νου ότι η υιοθέτηση καλών συνηθειών στοματικής υγιεινής συμβάλλει στην καλή σωματική και ψυχική υγεία και στην ποιότητα ζωής εν γένει. «Be proud of your mouth», λοιπόν, με διαρκή φροντίδα του στόματος.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας και τη σπουδαιότητά της για την υγεία του γενικού πληθυσμού, η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) εξηγεί ότι έρευνες δείχνουν πως το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στοματική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως επίσης ότι οι στοματικές παθήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πόνο και δυσφορία, κοινωνική απομόνωση, απώλεια αυτοπεποίθησης, ενώ συχνά συνδέονται με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας (από καρδιαγγειακά έως ορισμένους καρκίνους). Γι’ αυτό το λόγο, καθίσταται απαραίτητη η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η παραπομπή στον κατάλληλο ιατρό.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ, Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, «οι καλές συνήθειες στοματικής υγιεινής προάγουν την εν γένει σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου και πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός μας. Η πρόληψη των στοματικών παθήσεων είναι κρίσιμης σημασίας, ενώ επίσης η έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική τους αντιμετώπιση είναι έργο των ειδικών, αναλόγως της περίπτωσης. Οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί υπηρετούμε μια Ειδικότητα που αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συνεργαζόμαστε με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (όπως οδοντίατροι, ογκολόγοι-παθολόγοι, ογκολόγοι-ακτινοθεραπευτές, ΩΡΛ, πλαστικοί χειρουργοί κ.ά.) για την αντιμετώπιση περίπλοκων καταστάσεων».

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής επιλαμβάνεται συνήθων και σπανιότερων παθολογικών καταστάσεων που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Σήμερα αποτελεί Ειδικότητα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής, για την απόκτηση της οποίας απαιτούνται πτυχίο Οδοντιατρικής, πτυχίο Ιατρικής, καθώς και πενταετής ειδίκευση στον τομέα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Ως εκ τούτου, ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ένας άρτια εκπαιδευμένος χειρουργός, ο οποίος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει από τα πιο απλά περιστατικά, όπως μια δύσκολη εξαγωγή δοντιού (έγκλειστου φρονιμίτη) μέχρι και τα πιο περίπλοκα, όπως εκτομή κακοήθων όγκων του στόματος, των γνάθων και του προσώπου, με τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο, φροντίζοντας για την άμεση λειτουργική και αισθητική τους αποκατάσταση.

Ο στοματοπροσωπικός πόνος, οι παθήσεις των σιελογόνων αδένων, αλλά και παθολογικές καταστάσεις που χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων (οδοντοφατνιακή χειρουργική, επανορθωτική προπροσθετική χειρουργική, ορθογναθική χειρουργική, χειρουργική ογκολογία της στοματογναθοπροσωπικής χώρας, αισθητική στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική) δημιουργούν μια συνθήκη που απαιτεί έγκαιρη αναζήτηση στοματικού και γναθοπροσωπικού χειρουργού για τη σωστή προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, ας υποσχεθούμε όλοι στον εαυτό μας πως θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε καλή στοματική υγεία και σωστή αντιμετώπιση προβλημάτων τώρα και στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η συνήθεια που μπορεί να απειλήσει τη στοματική υγεία και να αυξήσει την πίεση

«Καμπανάκι» επιστημόνων για τη στοματική υγεία των Ελλήνων

Οι Έλληνες το παρακάνουν με τη λεύκανση και αμελούν τη στοματική τους υγεία