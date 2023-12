Voyager 1: Mεταδίδει σήματα που δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν οι επιστήμονες της NASA (βίντεο)

Το Voyager 1 της NASA, ένα έμβλημα της ανθρώπινης ευρηματικότητας και περιέργειας, αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις καθώς συνεχίζει το 46χρονο ταξίδι του στα βάθη του διαστήματος.

Ωστόσο ο ανιχνευτής, ο οποίος υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στην κατανόησή μας για τις εξωτερικές περιοχές του Ηλιακού μας Συστήματος, αντιμετωπίζει τώρα σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας με τους μηχανικούς της NASA να μην μπορούν να αντιμετωπίζουν ένα περίπλοκο πρόβλημα δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το defencenet.gr, o βολιστήρας στέλνει πίσω επαναλήψεις με συνεχή 1 και 0 στον δυαδικό κώδικα που οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν.

O Voyager 1, βρίσκεται σε απόσταση 22 ωρών φωτός από τη Γη και ταξιδεύει στο διάστημα με ταχύτητα 61.500 χ.α.ω. και το πλησιέστερο άστρο το Proxima Centauri βρίσκεται σε απόσταση 4,2 ετών φωτός, το οποίο θα φτάσει περίπου σε 73.755 χρόνια με την ταχύτητα αυτή.

Έχοντας εκτοξευτεί το 1977, αποστολή του βολιστήρα Voyager 1 ήταν να συλλέγει και να μεταδίδει δεδομένα σχετικά με τη μετάβαση μεταξύ της ηλιόσφαιρας —της περιοχής που κυριαρχείται από το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου και τον ηλιακό άνεμο— και το διαστρικό μέσο.

