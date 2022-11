Twitter: Άρχισε να χρεώνει τους χρήστες για το σήμα «επαλήθευσης»

Το Twitter ενημέρωσε, το Σάββατο (05/11), την εφαρμογή του στο App Store της Apple για να αρχίσει να χρεώνει 8 δολάρια τον μήνα για τα περιβόητα μπλε σήματα «επαλήθευσης», στην πρώτη μεγάλη αλλαγή της διαδικτυακής πλατφόρμας στην εποχή του Έλον Μασκ.

Η αλλαγή, σύμφωνα με το Reuters, έρχεται μια εβδομάδα αφότου ο Έλον Μασκ ανέλαβε την εταιρεία ύστερα από σχετική συμφωνία ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, μάλιστα, μείωσε το μισό προσωπικό του Twitter και έχει υποσχεθεί να αρχίσει να χρεώνει περισσότερο τους χρήστες.

Σε μια ενημέρωση για τις συσκευές της Apple, που «τρέχουν» το λογισμικό iOS, το Twitter δήλωσε ότι όσοι «εγγραφούν τώρα» για 7,99 δολάρια τον μήνα, μπορούν να λάβουν το μπλε σήμα «επαλήθευσης» δίπλα στο όνομα χρήστη τους, «όπως οι διασημότητες, οι εταιρείες και οι πολιτικοί που ήδη ακολουθείτε».

Πριν αναλάβει ο Έλον Μασκ, τα μπλε σήματα «επαλήθευσης» δίπλα στο όνομα χρήστη ενός ατόμου σήμαινε ότι το Twitter επιβεβαίωνε ότι αυτός ήταν και ο λογαριασμός του ατόμου ή της εταιρείας στην οποία ανήκε. Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς ή αν το Twitter σχεδίαζε να πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη πέρα από τη χρέωση με 8 δολάρια ανά μήνα.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση για το iOS, άλλα οφέλη της ενημέρωσης περιλαμβάνουν «τις μισές διαφημίσεις», τη δυνατότητα ανάρτησης μεγαλύτερων βίντεο στο Twitter και την κατάταξη κατά προτεραιότητα ως προς το ποιοτικό περιεχόμενο.

Επεκτείνεται το Twitter Blue

Το νέο αφεντικό του Twitter επεσήμανε τις συγκεκριμένες ενημερώσεις, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να καταστήσει κερδοφόρα την ψηφιακή πλατφόρμα και να την καταστήσει λιγότερο εξαρτώμενη από τις διαφημίσεις.

Το Twitter είναι – επί του παρόντος – δωρεάν για τους περισσότερους χρήστες.

Η ενημέρωση του Twitter ανέφερε ότι η νέα υπηρεσία με την «επαλήθευση» θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μόλις επιβεβαιώσουμε ότι λειτουργεί καλά στο αρχικό σύνολο των χωρών και έχουμε ολοκληρώσει τη μεταφραστική εργασία, θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet του το Σάββατο (05/11).

Το Twitter Blue θα γίνει διαθέσιμο και στην Ινδία «ελπίζω σε λιγότερο από έναν μήνα», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter, απαντώντας σε ερώτηση ενός follower του.

.@elonmusk When can we expect to have the Twitter Blue roll out in India? #TwitterBlue

— Prabhu (@Cricprabhu) November 5, 2022