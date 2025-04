Το νέο βίντεο του μαχητικού stealth της Κίνας προκαλεί αναταραχή – Χωρίς ουρά και με τρεις κινητήρες

Νέες εικόνες εμφανίστηκαν από ένα από τα νέα μαχητικά αεροσκάφη της Κίνας, ένα αεροσκάφος με τρεις κινητήρες και ιπτάμενη πτέρυγα χωρίς ουρά, το οποίο οι δυτικοί αναλυτές ονόμασαν J-36.

Σύμφωνα με το CNNi, δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκαν οι εικόνες, οι οποίες προέρχονται από ένα βίντεο, αλλά εμφανίστηκαν σε κινεζικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα και δείχνουν το αεροσκάφος να πετά πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στον αεροδιάδρομο της Chengdu Aircraft Industry Group, του εργοστασίου στην επαρχία Σιτσουάν όπου πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε το νέο αεροσκάφος.

Οι εικόνες του J-36 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα τέλη του περασμένου έτους, τραβώντας γρήγορα την προσοχή της αεροπορικής κοινότητας, αλλά και των στρατιωτικών αναλυτών. Περισσότερες φωτογραφίες εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο τον περασμένο μήνα.

Το αεροσκάφος πιστεύεται ότι είναι αεροσκάφος έκτης γενιάς, ενσωματώνοντας την τελευταία τεχνολογία stealth, αλλά και με νέα ηλεκτρονικά και μηχανολογικό εξοπλισμό.

