Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε τον πιο μακρινό γνωστό γαλαξία

Το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο του κόσμου, το James Webb ανακάλυψε αυτό που φαίνεται να είναι ένα νέο ρεκόρ για τον πιο μακρινό γνωστό γαλαξία καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ.

Αυτός ο γαλαξίας υπήρξε μόλις 290 εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη.

Αυτή η υπέρυθρη εικόνα δείχνει τον JADES-GS-z14-0 ως τον νέο κάτοχο του ρεκόρ για τον πιο μακρινό γνωστό γαλαξία: λιγότερο από 300 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA (που ονομάζεται επίσης Webb ή JWST) για να εξερευνήσουν αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν Κοσμική Αυγή - την περίοδο των πρώτων εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών μετά τη μεγάλη έκρηξη, όπου γεννήθηκαν οι πρώτοι γαλαξίες.

Αυτοί οι γαλαξίες παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους το αέριο, τα αστέρια και οι μαύρες τρύπες άλλαζαν όταν το σύμπαν ήταν πολύ νεαρό.

