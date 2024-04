Τα UFO είναι πλέον mainstream και έχουν app

Μπορεί το Αμερικανικό Κογκρέσο και η NASA να μίλησαν δημόσια για τα UFO τον περσινό Μάιο, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν και είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, με το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού να συντηρείται εδώ και δεκαετίες.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα UFO, ελπίζοντας να παράσχουν στις κυβερνήσεις δεδομένα που μπορούν να ερευνήσουν.

Η Enigma Labs, μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2020, προσφέρει μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν εικόνες από UFO, μαζί με περιγραφές και άλλα δεδομένα σχετικά με αυτά.

Hi new followers, we're Enigma, the #1 trusted destination for UFO/UAP sightings.

For centuries, humans have sought to understand our place in the cosmos.

Yet an Enigma remains in the skies above. Now, with the use of 5 billion smartphones globally, humanity has the tools to… pic.twitter.com/noYKNhR5X6

— Enigma (@enigmalabs) March 26, 2024