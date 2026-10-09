Στρατός από ρομπότ: Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το σενάριο

Μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική εποχή φαίνεται να πλησιάζει στα πεδία των μαχών, καθώς αυτόνομα ρομπότ και drones με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να εντοπίζουν και να πλήττουν στόχους χωρίς να χρειάζονται συνεχή επικοινωνία με άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Mykhailo Fedorov, από τη στιγμή που τα πρώτα πλήρως αυτόνομα ρομπότ εμφανιστούν στο πεδίο της μάχης, η εξάπλωσή τους θα είναι αναπόφευκτη και μη αναστρέψιμη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η χώρα του δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει μέχρι να απαντηθούν όλα τα ηθικά και κοινωνικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων όπλων, ενώ μάλιστα, δήλωσε πως σκοπεύει να στείλει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στο πεδίο της μάχης μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Έτσι, το κρίσιμο ερώτημα δεν φαίνεται πλέον να είναι αν θα χρησιμοποιηθούν τέτοια συστήματα, αλλά ποια πλευρά θα τα αναπτύξει πρώτη και ποιος θα καθορίσει τους κανόνες λειτουργίας τους.

Η «στρατιά ρομπότ» και ο ρόλος του AI

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου έχει δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, με βασικό επενδυτή τον επικεφαλής της Palantir, Alex Karp. Στόχος της είναι η ανάπτυξη μιας «στρατιάς ρομπότ», η οποία θα μπορεί να αναλαμβάνει επικίνδυνες αποστολές, περιορίζοντας τις ανθρώπινες απώλειες και αντιμετωπίζοντας παράλληλα την έλλειψη στρατιωτών.

Ωστόσο, η χρήση ρομποτικών συστημάτων στο πεδίο της μάχης δεν αποτελεί εντελώς καινούργια εξέλιξη. Παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ήδη για τη μεταφορά προμηθειών, την απομάκρυνση τραυματιών και σε ορισμένες πολεμικές επιχειρήσεις. Στο Κίεβο, μάλιστα, έχουν εγκατασταθεί ρομποτικοί πυργίσκοι με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη εχθρικών drones. Η επόμενη εξέλιξη, σύμφωνα με το κείμενο, είναι τα συστήματα που δεν θα περιορίζονται στην υποστήριξη των ανθρώπων, αλλά θα μπορούν να εντοπίζουν και να πλήττουν στόχους με πολύ μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση.

Πηγή: gazzetta.gr

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