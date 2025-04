Σπάνια διπλή έκρηξη στον Ήλιο απειλεί με γεωμαγνητική καταιγίδα τη Γη (βίντεο)

Ο Ήλιος εξακολουθεί να βρίσκεται στη φάση του ενδεκαετούς κύκλου έντονης δραστηριότητας που ακολουθείται από ένα κύκλο ύφεσης και όπως διαπιστώθηκε συνέβη στο μητρικό μας άστρο μια σπάνια διπλή έκρηξη η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει μια πολύ ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα στη Γη τις επόμενες ώρες.

Οι ηλιακές εκλάμψεις ή στεμματικές εκπομπές μάζας (CME) είναι στην εκρήξεις που συμβαίνουν στον Ήλιο και εκτοξεύουν φως, ενέργεια και ηλιακό υλικό στο Διάστημα.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια έκρηξη ένα «τσουνάμι» ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων ξεκινά από το σημείο της έκρηξης και αν φτάσει στη Γη δεν μπορεί μεν να διαπεράσει την ατμόσφαιρα αλλά προκαλεί φυσικά φαινόμενα όπως το σέλας ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί ονομάζουν το φαινόμενο ονομάζουν «γεωμαγνητική καταιγίδα».

Το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Υπηρεσίας Ατμόσφαιρας και Ωκεανών των ΗΠΑ έκανε γνωστό ότι στις 12 και 13 Απριλίου συνέβη το σπάνιο φαινόμενο δύο εκρήξεων στο ίδιο σημείο του μητρικού μας άστρου και η γεωμαγνητική καταιγίδα να κάνει την εμφάνιση της στη Γη είτε στο τέλος της σημερινής μέρας είτε αύριο Τετάρτη.

Twin Filaments launch while crossing through the Earth-Strike Zone! These #solarstorms will likely travel slowly, but they are dense and thus could pack a decent punch! Still waiting for coronagraph data to inform model runs, but impact could be late April 15 or early April 16. pic.twitter.com/TcagnKrcNs

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) April 13, 2025