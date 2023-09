Σελήνη: Μπήκε σε «sleep mode» το Chandrayaan 3

Η Ινδία, μετά το τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα της προσελήνωσης του διαστημοπλοίου της, Chandrayaan-3, έθεσε σε λειτουργία αναμονής (sleep mode) το διαστημικό όχημά του, μετά την ολοκλήρωση πειραμάτων διάρκειας δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με τον διαστημικό οργανισμό της Ινδίας, το διαστημικό όχημα Pragyan από το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 «τέθηκε σε λειτουργία αναμονής», αλλά οι μπαταρίες του είναι φορτισμένες και ο δέκτης του ανοιχτός.

«Ελπίζουμε σε μία επιτυχή αφύπνιση μιας νέας σειράς αποστολών!» ανέφερε ο υπεύθυνος της αποστολής.«Σε αντίθετη περίπτωση, το διαστημικό όχημα θα παραμείνει για πάντα εκεί, ως ο πρεσβευτής της Ινδίας στη Σελήνη».

Aditya-L1 Mission:

The satellite is healthy and operating nominally.

The first Earth-bound maneuvre (EBN#1) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru. The new orbit attained is 245km x 22459 km.

The next maneuvre (EBN#2) is scheduled for September 5, 2023, around 03:00… pic.twitter.com/sYxFzJF5Oq

— ISRO (@isro) September 3, 2023