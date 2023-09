ΗΠΑ: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Τέσσερις αστροναύτες, μέλη της αποστολής της NASA και της SpaceX, επέστρεψαν στη Γη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (4/9) μετά από έξι μήνες παραμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η κάψουλα Crew Dragon της SpaceX προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο στις ακτές του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε πολλούς κατοίκους του βορειοανατολικού τμήματος της πολιτείας λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πριν αναχωρήσουν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι τέσσερις αστροναύτες δήλωσαν ότι λαχταρούσαν να κάνουν ένα ζεστό ντους, να πιούν αχνιστό καφέ και να νιώσουν τον αέρα του ωκεανού.

