Προσοχή νέα απάτη μέσω SMS: Τι είναι το «smishing»

Μία από τις μεγαλύτερες απάτες που πρέπει να προσέχετε και προέρχεται από το κινητό σας τηλέφωνο είναι το «smishing».

Στο «smishing»- ένας όρος που προέρχεται από τον συνδυασμό του «SMS» και του «phishing» – οι απατεώνες προσπαθούν να αποκτήσουν τις προσωπικές και τραπεζικές σας πληροφορίες μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων (sms) σε κινητές συσκευές. Προσποιούνται κυβερνητικές υπηρεσίες, εταιρείες με τις οποίες μπορεί να έχετε συνεργαστεί, ή κάποια υπηρεσία courier.

Οι επιτήδειοι θα σας στείλουν ένα μήνυμα στο οποίο θα σας γράφουν κάτι για να τραβήξουν την άμεση επείγουσα προσοχή σας, όπως ένα μήνυμα για ένα δωρεάν δώρο που πρέπει να πληρώσετε «ένα μικρό ποσό για τα μεταφορικά» για να το παραλάβετε ή θα στείλουν μια προειδοποίηση για ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας.

«Βλέπουμε πολλά τέτοια με ανθρώπους που υποδύονται τις τράπεζες, λέγοντας “Εδώ η τάδε τράπεζα υπάρχει κράτηση στο λογαριασμό σας λόγω παραβίασης ασφαλείας, κάντε κλικ εδώ για να επαληθεύσετε τις πληροφορίες σας”», δήλωσε η διευθύντρια υποστήριξης θυμάτων απάτης της AARP, Amy Nofziger.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου αναφέρει ότι οι Αμερικανοί έχασαν 330 εκατομμύρια δολάρια από απάτες smishing το 2022, με μέση απώλεια 1.000 δολάρια.

Αυτού του είδους οι απάτες μέσω γραπτών μηνυμάτων μας ξεγελούν ευκολότερα, επειδή τα τηλέφωνά μας μας εκπαιδεύουν να τις προσέχουμε. «Έχουμε τις συσκευές μας μαζί μας, 24 ώρες το 24ωρο. Και όταν ακούμε αυτό το μικρό “Ding!”, το κοιτάμε αυτόματα. Ενώ δεν το κάνουμε αυτό τόσο πολύ με τα email μας», δήλωσε η Nofziger.

Στις απάτες «smishing», το ύποπτο μήνυμα μπορεί να φαίνεται αθώο και να λέει: «USPS: Δεδομένου ότι η διεύθυνση του πακέτου σας δεν έχει αριθμό σπιτιού, δεν είμαστε σε θέση να οργανώσουμε την παράδοση στο σπίτι σας. Παρακαλούμε ενημερώστε online». Ωστόσο μόλις κάνετε κλικ, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα “τέλος επαναπαράδοσης” για να σας ξεγελάσουν και να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

«Ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών και αυτή την εποχή του έτους, παραγγέλνουμε συχνότερα πακέτα. Έτσι, μπορεί να μην είναι ασυνήθιστο να λάβουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια εταιρεία αποστολής που να λέει ότι υπάρχει καθυστέρηση» τόνισε η Nofziger, η οποία συμβουλεύει τους καταναλωτές να συνηθίσουν να σημειώνουν τι έχουν παραγγείλει, από πού το έχουν παραγγείλει και ποια εταιρεία θα είναι η υπηρεσία παράδοσης του πακέτου.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, καλέστε την πηγή αντί να απαντήσετε στο ύποπτο γραπτό μήνυμα. «Αν όντως πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή, το πακέτο, το αντικείμενο, τον τραπεζικό σας λογαριασμό – απλά καλέστε την εταιρεία στον αριθμό που έχετε γι’ αυτήν. Και απλά ελέγξτε με αυτόν τον τρόπο», εξήγησε η Nofziger.

«Είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με την εταιρεία από τον αρχικό ιστότοπο ή τον αριθμό τηλεφώνου της, παρά να δώσετε πληροφορίες λογαριασμού και στοιχεία σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης από έναν ψεύτικο σύνδεσμο», τόνισε από την μεριά της η Stephanie Benoit-Kurtz, επικεφαλής καθηγήτρια κυβερνοασφάλειας στο University of Phoenix College of Business and Information Technology.

Πώς να εντοπίσετε ένα μήνυμα «Smishing»

Ένα μήνυμα “smishing” μπορεί να μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο γραπτό μήνυμα, αλλά υπάρχουν μερικά αποκαλυπτικά σημάδια που θα σας προειδοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Δείτε τι πρέπει να προσέξετε:

Εάν το κείμενό σας για ένα δωρεάν δώρο ή μια ύποπτη δραστηριότητα εστάλη επίσης σε πολλά άτομα, να είστε καχύποπτοι. «Αυτό είναι ένα καμπανάκι, και θα πρέπει οπωσδήποτε να το διαγράψετε και να μπλοκάρετε τον αριθμό αμέσως» τόνισε η Nofziger.

Μια κανονική πρόσκληση θα σας ενημερώσει για τις πληροφορίες που υπογράψατε για να λαμβάνετε, ενώ ένα μήνυμα spam είναι πιο πιθανό να σας τις ζητήσει, δήλωσε η Nofziger. «Όταν στη συνέχεια σας ζητούν να βγείτε από αυτή την πλατφόρμα ή σας ζητούν προσωπικές πληροφορίες, αυτό θα πρέπει να είναι το νούμερο 1 καμπανάκι. Τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο οι προσωπικές και οικονομικές σας πληροφορίες».

Οι απατεώνες θέλουν να σας κάνουν να κάνετε μια ενέργεια άμεσα για να μην έχετε χρόνο να σκεφτείτε. Γι’ αυτό φροντίστε να πάρετε μια ανάσα και να σκεφτείτε πραγματικά τι σας ζητούν να κάνετε.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μπλοκάρετε τα μηνύματα «Smishing»

Μόλις εντοπίσετε ένα μήνυμα «smishing», μην το αφήσετε απλά στο φάκελο μηνυμάτων σας.

Προχωρήστε στις παρακάτω ενέργειες για να αποτρέψετε μελλοντικά προβλήματα:

Μπορείτε να φιλτράρετε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς στα τηλέφωνα της Apple πηγαίνοντας στις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στα Μηνύματα. Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι να δείτε το Φιλτράρισμα αγνώστων αποστολέων και επιλέξτε το.

Στα τηλέφωνα Android, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αποκλεισμένοι αριθμοί. Ενεργοποιήστε την επιλογή Άγνωστος για να μπλοκάρετε ιδιωτικούς ή μη αναγνωρισμένους αριθμούς από το να επικοινωνούν μαζί σας.

Η USPS συμβουλεύει να επισυνάψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης του γραπτού μηνύματος στο οποίο θα φαίνεται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα και η ημερομηνία αποστολής και να της το στείλετε.

Για ανεπιθύμητα μηνύματα σε iPhones που δεν βρίσκονται στις επαφές σας, πατήστε την επιλογή Report Junk που θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε Delete and Report Junk. Στα τηλέφωνα Android, κάντε κλικ στο άτομο που θέλετε να μπλοκάρετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές, Από εκεί επιλέξτε “Αποκλεισμός και αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων”.

Τι να κάνετε αν έχετε ήδη πέσει θύμα «smishing»;

Αν πέσατε θύμα της απάτης “smishing”, μην πανικοβάλλεστε. Υπάρχουν ακόμη βήματα που μπορείτε να λάβετε για να μετριάσετε τις απώλειες.

«Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που θεωρείτε ύποπτο, ελέγξτε αμέσως τον υπολογιστή σας για κακόβουλο λογισμικό. Επίσης αγνοήστε τυχόν επόμενα μηνύματα που μπορεί να σας στείλει το άτομο, ακόμη και αν φαίνονται φιλικά» δήλωσε η Nofziger. «Σταματήστε την επικοινωνία, γιατί κάποια στιγμή θα σας ζητήσουν να μεταβείτε σε έναν σύνδεσμο ή να σας βοηθήσουν με τη συσκευή σας» πρόσθεσε.

Στην συνέχεια φροντίστε να καλέσετε την τράπεζά σας για δόλιες συναλλαγές ή παραβιάσεις ασφαλείας, ώστε να μπορέσουν να το ερευνήσουν.

«Αν νομίζετε ότι πέσατε θύμα απάτης, φροντίστε να το αναφέρετε αμέσως στην τράπεζά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αστυνομία για να αναφέρετε το ζήτημα», δήλωσε η Benoit-Kurtz.

