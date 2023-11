Ισραήλ: Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες - «Γροθιά στο στομάχι» οι εικόνες από την μεταφορά των βρεφών στην Αίγυπτο

Σειρήνες πολέμου ήχησαν και πάλι σε όλο το κεντρικό Ισραήλ καθώς και στο Τελ Αβίβ, μετά από καταιγισμό επιθέσεων με ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη των επιθέσεων μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ ενώ πρόκειται για την πρώτη επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ μετά την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Από τις επιθέσεις της Χαμάς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Στη δημοσιότητα φωτογραφίες των παιδιών που είναι όμηροι της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες των παιδιών που απήχθησαν από τη Χαμάς και είναι όμηροι στη Γάζα.

Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι ισραηλινές δυνάμεις δημοσίευσαν τις φωτογραφίες 40 παιδιών ομήρων της Χαμάς με αφορμή όπως γράφουν την Παγκόσμια ημέρα παιδιού.

As the world celebrates #WorldChildrensDay , 40 children are being held hostage by terrorists in Gaza.

Children who had to watch their families murdered before their eyes.

Children who had their innocence ripped away from them.

Children who are still held hostage by savage… pic.twitter.com/H2ARmGy4Th

— Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2023