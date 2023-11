Μελέτη για τη σχέση κινητών τηλεφώνων και ανδρικής γονιμότητας, έχει άσχημα αλλά και καλά νέα

Ο αριθμός των ανδρικών σπερματοζωαρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια, και οι ερευνητές να προσπαθούν να καταλάβουν το γιατί.

Μια νέα μελέτη διερεύνησε τον ρόλο των κινητών τηλεφώνων και διαπίστωσε ότι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους πάνω από 20 φορές την ημέρα είχαν 21% υψηλότερο κίνδυνο για χαμηλό συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων. Οι άνδρες είχαν επίσης 30% υψηλότερο κίνδυνο για χαμηλή συγκέντρωση σπέρματος (αριθμός σπερματοζωαρίων ανά χιλιοστόλιτρο σπέρματος). Η μελέτη δεν διευκρίνισε αν οι άνδρες τηλεφωνούσαν ή έστελναν γραπτά μηνύματα ή χρησιμοποιούσαν τα τηλέφωνά τους και για τα δύο.

«Με ιντριγκάρει η παρατήρηση ότι η μεγαλύτερη επίδραση παρατηρήθηκε προφανώς με τα παλαιότερα τηλέφωνα 2G και 3G σε σύγκριση με τις σύγχρονες εκδόσεις 4G και 5G. Αυτό είναι κάτι που δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω», δήλωσε ο Αλαν Πέισι, αναπληρωτής κοσμήτορας της σχολής Βιολογίας, Ιατρικής και Υγείας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ένα ακόμα θετικό στοιχείο, είναι ότι δεν υπήρξε μείωση στο σχήμα και την κινητικότητα του σπέρματος, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο τα σπερματοζωάρια κολυμπούν προς τον προορισμό τους, σύμφωνα με τη μελέτη. «Ενώ ο αριθμός των σπερματοζωαρίων έχει σημασία, η ικανότητα των σπερματοζωαρίων να κολυμπούν, να έχουν υγιές και άθικτο DNA και να έχουν το σωστό σχήμα, είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική», δήλωσε η Άλισον Κάμπελ, επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος των κλινικών γονιμότητας Care Fertility.

«Οι άνδρες που επιθυμούν να συλλάβουν ή θέλουν να βελτιώσουν την υγεία του σπέρματός τους θα πρέπει να ασκούνται (αλλά να μην υπερθερμαίνονται στη βουβωνική χώρα), να έχουν ισορροπημένη διατροφή, να διατηρούν υγιές βάρος, να αποφεύγουν το κάπνισμα, να περιορίζουν το αλκοόλ και να αναζητούν βοήθεια αν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας», πρόσθεσε η Κάμπελ.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνοτήτων

Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων χαμηλού επιπέδου, ή RF-EMF. Εάν αυτά τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν στη μέγιστη ισχύ, σύμφωνα με τη μελέτη, ο περιβάλλων ιστός μπορεί να θερμανθεί έως και 0,5 βαθμούς Κελσίου.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων μειώνονται σημαντικά όταν στέλνεις μηνύματα και είναι υψηλότερα όταν κατεβάζεις μεγάλα αρχεία, όταν μεταδίδεις ήχο ή βίντεο, όταν στην ένδειξη σήματος υπάρχουν μόνο μία ή δύο μπάρες και όταν βρίσκεσαι σε λεωφορείο, αυτοκίνητο ή τρένο που κινείται γρήγορα, σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια, το οποίο συνιστά να κρατάτε το τηλέφωνο μακριά από το σώμα και το κεφάλι – χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή ακουστικά – και να το μεταφέρουμε σε σακίδιο πλάτης ή τσάντα.

Μακριά από την τσέπη

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι άνδρες μπορούσαν να επιλέξουν αν θα μετέφεραν το κινητό τους στην τσέπη του παντελονιού, σε θήκη στη ζώνη τους ή αλλού, αλλά πάνω από το 85% τοποθετούσαν το κινητό τους στην τσέπη του παντελονιού τους όταν δεν το χρησιμοποιούσαν.

Πάνω από το 85% των ανδρών που συμμετείχαν στη μελέτη τοποθετούσαν το κινητό τους στην τσέπη του παντελονιού τους όταν δεν το χρησιμοποιούσαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες που χρησιμοποιούσαν το τηλέφωνό τους μία έως πέντε φορές την ημέρα ή λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα είχαν πολύ υψηλότερο αριθμό και συγκέντρωση σπέρματος. Καθώς η χρήση του κινητού τηλεφώνου αυξανόταν, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων μειωνόταν, με τα χαμηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στους άνδρες που χρησιμοποιούσαν το τηλέφωνό τους 20 ή περισσότερες φορές την ημέρα.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν επίσης την επίδραση των κινητών τηλεφώνων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ του χαμηλού αριθμού και συγκέντρωσης σπέρματος και της χρήσης τηλεφώνου ήταν μεταξύ 2005 και 2007. Καθώς οι εταιρείες εξελίσσονταν από το 2G φτάνοντας στο 5G, η συσχέτιση εξασθένησε, αναφέρει η μελέτη.

Πηγή: High mobile phone use may impact sperm count, study says by Sandee LaMotte, CNN

