Η τεχνητή νοημοσύνη "ξαναφτιάχνει" την Μόνα Λίζα και προκαλεί… οργή

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε μια εκδοχή του πώς… θα έμοιαζε ο διάσημος πίνακας της Μόνα Λίζα, αν αυτός είχε δημιουργηθεί σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης ανακατασκεύασε τον δημοφιλή πίνακα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αποτυπώνοντας για το πώς θα έμοιαζε η «Τζοκόντα» σήμερα. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αρκετά διαφορετικό απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει.

Στην εκδοχή της Μόνα Λίζα με την βοήθεια του AI, η Μόνα Λίζα έχει καθαρό δέρμα, πράσινα μάτια, τέλεια μύτη και ένα αποκαλυπτικό… ντεκολτέ.

Η εν λόγω εικόνα έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στο Twitter, όπου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, με την αρχική ανάρτηση να συγκεντρώνει περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές.

what the Mona Lisa would look like today according to AI!

Via: @gianpaolorosa pic.twitter.com/vQcjW4Shd1

— History Photographed (@HistoryInPics) July 29, 2023