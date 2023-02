Google Search: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) οπτικοποιεί τις αναζητήσεις

Με τη νέα γενιά τεχνολογίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η αναζήτηση των πληροφοριών οπτικοποιείται και γίνεται ακόμη πιο απλή, όπως ανακοίνωσε η Google με την ευκαιρία των νέων λειτουργιών ΑΙ που προστέθηκαν στα Google Search, Google Maps και Google Translate.

Από τις πρώτες μέρες το Google Search, όπως αναφέρει η Elizabeth Reid, Vice President & GM Search, η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στην κατανόηση της γλώσσας, καθιστώντας τα αποτελέσματα πιο χρήσιμα. Με την πάροδο του χρόνου, έχει ενισχυθεί η επένδυση της εταιρίας στην τεχνητή νοημοσύνη και πλέον μπορούμε να κατανοήσουμε τις πληροφορίες στις πολλές διαφορετικές μορφές της — από την κατανόηση της γλώσσας, μέχρι την κατανόηση της εικόνας, του βίντεο - ακόμη και την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

As people turn to Google for deeper insights and understanding, we’re working on bringing AI-powered features to Search to distill complex information and help you quickly see the big picture and learn more from the web → https://t.co/CYlA0tIZ1K pic.twitter.com/rhJFvnTPQk

— Google (@Google) February 8, 2023