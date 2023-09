Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει 5.000 δορυφόρους του Έλον Μασκ γύρω από τη Γη

Από δορυφόρους του Έλον Μασκ που περιστρέφονται γύρω από τη Γη έχει κατακλυστεί ο ουρανός και ένα εντυπωσιακό βίντεο δείχνει ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί.

Μικρές πορτοκαλί κουκκίδες αναπαριστούν τους 5.000 δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ που στριφογυρίζουν γύρω από τη Γη. Μια νέα έρευνα ωστόσο δείχνει ότι τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας -όπως αυτά που παράγονται από τα μηχανήματα του Μασκ- διαρρέουν στον ουρανό, δυσκολεύοντας τους επιστήμονες να κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις αναφέρει η Daily Mail.

Starlink, as of now

🧵👇 for animations of each group individually#Starlink #SpaceX 🛰️🛰️🛰️ pic.twitter.com/XrvTgG1Lpu

— Flight Club (@flightclubio) September 18, 2023