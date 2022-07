Εντυπωσιακές εικόνες από την επιστροφή του κινεζικού πυραύλου στη Γη

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν πολίτες από διάφορα σημεία του πλανήτη, από όπου έγινε ορατή η στιγμή της εισόδου των 23 μετρικών τόνων (25,4 τόνων) συντριμμιών στη γήινη ατμόσφαιρα του κινεζικού πυραύλου Long March 5B, ο οποίος κατέληξε στον Ινδικό Ωκεανό.

Πύρινες «μπάλες» φάνηκαν να διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό σε σχηματισμό ουράς και στη συνέχεια χάθηκαν στο βάθος του ορίζοντα.

Η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα συντρίμμια εισήλθαν ξανά στην ατμόσφαιρα του πλανήτη περίπου στις 19:45 ώρα Ελλάδος (12.45 μ.μ. ET), χωρίς ευτυχώς να «προσγειωθεί» σε κατοικημένη ζώνη.

Οι ειδικοί είχαν προβλέψει ότι ενώ μεγάλο μέρος του τεράστιου πυραύλου θα καεί κατά την επιστροφή στην ατμόσφαιρα της Γης, μεγάλα κομμάτια -έως και το 40% - θα έβγαιναν αλώβητα και θα έπεφταν στους ωκεανούς ή στο έδαφος.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022